Una mujer invidente protagoniza una protesta viral contra los trenes "inaccesibles"

"Señores gobernantes, señores de Renfe yo no soy incapacitada, vosotros me lo hacéis ser". Esta es la contundente denuncia que Ana Belén Morejón, una vecina de Marchena, hace a las administraciones a través de Facebook después de verse imposibilitada a realizar en tren un trayecto habitual para ella y que hasta ahora hacía sola sin necesidad de ayuda.

Ana Belén es invidente y este lunes 1 de octubre empezaba sus clases de la ONCE tras el parón del verano. Esta mujer se disponía a coger el tren que cubre la línea Málaga-Sevilla en la estación de Marchena pero se encontró con un contratiempo: los trenes que cubren esta línea han sido sustituidos y, según denuncia esta mujer, han dejado de ser accesibles para personas con movilidad reducida.

Según apunta ella misma en su escrito de denuncia, los coches que antes cubrían esta línea estaban adaptados y tenían el vagón número dos con "puertas al nivel del andén, sin escaleras y con asientos adaptados a personas con movilidad reducida".

La "indignación, coraje y pena" que sintió Ana Belén al verse imposibilitada a poder acceder al convoy sin ayuda, como hasta ahora había hecho, la llevó a escribir una carta de denuncia en las redes sociales, que no tardó ni 12 horas en hacerse viral.

"Hoy día 1 de Octubre del 2018 me encuentro indignada, apenada y encorajada, ya q me disponía a comenzar mis clases de la ONCE y a utilizar el tren como hasta ahora he venido haciendo.Cual es mi sorpresa!!!! me encuentro un tren tercermundista q en el siglo en q vivimos viene sin adaptar y la rampa móvil rota, haciéndoseme imposible acceder al tren sin ayuda.Señores gobernantes, señores de Renfe yo no soy incapacitada, vosotros me lo hacéis ser.Yo con mi tren adaptado al igual q todas las personas de este colectivo no necesitamos a nadie, somos lo suficientemente autónomos para subirnos a un maldito tren (adaptado, evidentemente)..", recoge la publicación en Facebook.

En el escrito, que se ha hecho viral, la afectada pide que su denuncia sea compartida por el mayor número de personas posible. Y la respuesta ha sido unánime. En poco más de 12 horas desde su publicación, esta página ha sido compartida por más de 600 usuarios y ha generado más de 100 reacciones.

"Señores/as yo solo os invito a que os pongáis una venda en los ojos o cojáis una silla de ruedas e intentéis subiros a esos trenes", pide Ana Belén a través de la red social.

Ana Belén aprovecha este escrito para denunciar que el servicio de ayuda de Renfe para personas con discapacidad, Atendo, no funciona en la estación de Marchena.