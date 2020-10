Residencias de ancianos: arquitectos y Junta acuerdan adaptarlas a las exigencias del covid-19

La pandemia del covid-19, que ha segado la vida de miles de personas mayores en todo el país, ha revelado la necesidad de un cambio de modelo en el diseño de los edificios de las residencias de ancianos.

Algunos cambios necesarios en residencias: ventilación cruzada, la redimensión de las zonas comunes y de esparcimiento, los comedores, los niveles de iluminación, los colores, los brillos y contrastes

Para lograr este reto, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (CACOA) que preside Noemí Sanchís Morales ha anunciado este martes que ya está trabajando con la Junta de Andalucía, concretamente con la Dirección General de Personas Mayores de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que dirige Juan Carlos Durán, para activar este “nuevo enfoque” que aplicar a estas infraestructuras sociales que, lamentablemente, son uno de los principales focos de fallecidos por el Covid-19, y han de ser tenidos muy en cuenta en el presente y el futuro.

La presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Arquitectos ha destacado que se trata de "medidas sencillas y baratas", con conceptos básicos como el de la ventilación cruzada, la aplicación de tecnología, el ahorro energético, el transporte, la redimensión de las zonas comunes y de esparcimiento, los comedores, los niveles de iluminación, los colores, los brillos y contrastes. Y detalló que “todos tenemos que ponernos a pensar en el largo plazo porque todos estos factores inciden también en la salud mental de nuestros mayores, que es un problema creciente”.

“Cambios drásticos en las formas de convivencia, extremar el cuidado y la manera en que cumplen su función, contribuyen a prevenir enfermedades, a mejorar y alargar la vida de los residentes y no se limiten a ser meros lugares donde recoger a nuestros mayores, dejándolos expuestos o indefensos”

Los arquitectos andaluces plantean que los cambios han de hacerse en todas las tipologías de residencias, y plasmarlos en los pliegos administrativos y en la normativa. “Las de carácter público o privado, las residencias con apartamentos o cohousing sénior,...en todas ellas habrá que hacer importantes remodelaciones, pero también este cambio mentalidad se tiene que plasmar de forma rigurosa en los pliegos administrativos y en la normativa con tiempo suficiente para que los arquitectos tengamos capacidad de incluirlo en nuestros diseños”.

Sanchís apostó por “cambios drásticos en las formas de convivencia, que nos obligan a extremar el cuidado y la manera en que los espacios públicos cumplen su función pero también contribuyen a prevenir enfermedades, a mejorar y alargar la propia vida de los residentes y no se limiten a ser meros lugares donde recoger a nuestros mayores, dejándolos expuestos o indefensos”.

Sanchís recalca a las administraciones y a los gestores privados que los arquitectos están dispuestos a incluir las innovaciones que servirán para adaptar estos espacios a las nuevas dificultades de habitabilidad y salud que se presentan. Y que es preciso “un cambio drástico en la forma de diseñar y concebir las residencias de mayores, que sea capaz de adaptarse a las demandas reales de los nuevos tipos de población sénior y de asumir los retos añadidos de una asistencia y convivencia seguras ante nuevas enfermedades como la Covid-19”.

El Consejo Andaluz representa a más de 7.000 colegiados en Andalucía y ha elegido este año el lema ‘Arquitectura para nuestros mayores’ para celebrar el Día Internacional de la Arquitectura.

Cómo deben ser las residencias

El director general de personas mayores de la Consejería de igualdad de la Junta de Andalucía, Juan Carlos Durán, ha destacado los tres tipos de mayores que hay en la sociedad actualmente: los que siguen siendo capaces y están sanos, los que están ya frágiles y necesitan ayuda a domicilio o estar en centros residenciales y los que son ya plenamente dependientes. Por eso apostó por ir pensando que la residencia del futuro debe atender a estas necesidades "con unidades de convivencia menores, seguramente con más habitaciones individuales y con toda una serie de medidas que se centren en la persona”.

Al debate pendiente sobre el envejecimiento de la población y cómo integrar a esas personas, que en muchos casos siguen estando plenamente activas y con facultades, se suma el “horizonte de incertidumbre que se nos presenta si no sabemos adaptar los tipos de residencias que necesitan los mayores”, explica Sanchís en referencia a la gran variedad de tipologías actuales.

Sanchís señala que no pueden abordarse los protocolos de seguridad por el Covid-19 únicamente desde el control estricto de procedimientos que “hay que elaborar por parte de los arquitectos en escasos 15 días y no tienen en cuenta los propios espacios, muchas veces obsoletos o mal adaptados a los nuevos tiempos, de residencias que no cumplen con los criterios que hoy demandan las personas mayores, que en muy pocos años serán el mayor porcentaje de la población y requerirán cantidades ingentes de dinero y dedicación en su cuidado y atención”, concluye.

Hay que ser más “ambiciosos en la forma de pensar y valorar estos espacios, y no conformarse con una aparente accesibilidad universal, sino convertirla en una accesibilidad universal real, que incluya todo el conjunto de elementos del diseño arquitectónico y urbanístico que sirve y protege a nuestros mayores, y a los profesionales que trabajan con ellos”, dijo la presidenta de los arquitectos andaluces.

La idea es que la contratación pública y privada, además de justa y de calidad, "incorpore los valores del diseño arquitectónico más innovador y humano, desde el punto de vista tecnológico y social, que piense en las personas y sepa protegerlas”.

El secretario del CACOA y profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, José Carlos Babiano, destacó las iniciativas que “además de los profesionales, se desarrollan desde el ámbito de la Universidad, donde hay mucha preocupación e investigación al respecto con el fin de conseguir que los espacios en general, y en este caso el de los mayores en particular, sea más seguro”.

La decana del Colegio de Sevilla, Cristina Murillo, en cuya Semana de la Arquitectura ‘Una Sevilla Re-encontrada’ se ha reservado una conferencia centrada en esta problemática, valoró que “tenemos que cambiar la forma de ver a los mayores como un problema para la sociedad, cuando todavía tienen mucho que aportar a ella”. “Hay que impedir que los mayores se conviertan en grupos que están completamente fuera de la sociedad, como si fueran un desecho de la misma, sólo así se conseguirá una sociedad más justa y cohesionada”. Para conseguir esta finalidad hace falta “además de la implicación de las Consejería de Igualdad, también desde la de Fomento de la Junta de Andalucía, desde los Ayuntamientos y desde todas las administraciones”, añadió.