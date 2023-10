El Reto Pichón y las enfermedades raras 'se suben' al escenario del Teatro Cajasol

"Con el simple objetivo de ayudar a las personas que lo necesitan", como lo presenta su fundador, el sevillano Juan Luis Muñoz Escassi, el Reto Pichón se sube el próximo 27 de octubre al escenario del Teatro Cajasol para dar voz a las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos a través de un concierto a beneficio de la Fundación Mehuer, la ONG elegida este año por el proyecto solidario que lidera desde 2011.

El Reto Pichón lo inició Escassi hace doce años y desde entonces ha recaudado en torno a 300.000 euros. Se trata de un movimiento solidario para apoyar a distintas causas sociales a través del deporte. Cada año, el reto elige una causa social, representada a través de una ONG, y una serie de pruebas deportivas que sirven para darle visibilidad a la vez que se recaudan fondos. Las aportaciones económicas de todos los donantes que contribuyen con el #RetoPichón se canalizan a través de la ONG, que recibe cada una de las donaciones directamente, garantizando así el destino final de cada aportación individual a la vez que la transparencia de este movimiento. "He hecho de todo lo que se puedan imaginar y soy un tío muy normal. Me mueven las ganas de ayudar a los demás. Para gritarle a la sociedad que existe la causa por la que lucho cada año. Y eso es la bomba", describe emocionado.

El proyecto deportivo de este año se ha llamado Las mamás Meuher y trata de visibilizar a un grupo de 15 madres con niños que padecen quince enfermedades raras diferentes. Se han planificado durante el año quince medias maratones por toda España, una por cada uno de los niños que se visibilizarán este año. La recaudación de fondos va dirigida a cubrir una serie de necesidades concretas de cada una de estas familias.

Un paciente con una enfermedad rara puede esperar una media de cuatro años hasta disponer de un diagnóstico, aunque hay un 20% de casos que han necesitado más de una década para lograr el adecuado. "Esto hace que las familias se enfrenten a una lucha en solitario complicada a la que iniciativas como el Reto Pichón pueden ayudar a visibilizar de la mano de esta Fundación", indica.

Pero Escassi es "ambicioso" y, con la idea de "engordar" las recaudaciones, y de hacer visible esta iniciativa "por todo el mundo", en 2020 decidió sumar a su causa la figura de los embajadores. "Son personas solidarias y comprometidas, que apoyan el Reto Pichón. Ya tenemos 20 por todo el mundo y su función es ayudarme a que el impacto que generemos cada año sea mayor", explica. Y así es como este reto llegará el próximo 27 de octubre al Teatro Cajasol de la mano del embajador José Soto. "La idea del concierto nace como una vía de recaudación alternativa en la que la música se convierte en vehículo solidario", recalca Escassi.

El concierto

Sobre el escenario Puerto D’Indias, una agrupación con treinta músicos que interpretarán músicas del mundo. La fiesta por las enfermedades raras comenzará a las 21:00 horas y los interesados pueden adquirir su entrada a través de la plataforma eventbrite y en la página web del Retón Pichón por un precio de 20 euros. La organización del concierto ha configurado un "pack empresa" con el que se abre la vía de la colaboración corporativa, ofreciendo por una aportación de 1.000 euros un paquete que incluye diferentes ventajas. La iniciativa se ha marcado el objetivo alcanzar los 30.000 euros. "Una cifra que se traducirá en necesidades específicas para cada una de las familias como rampas de acceso, sillitas de transporte o sesiones de fisioterapia, entre otras muchas", detalla el fundador del reto.

El grupo musical elegido está formado por un coro de voces de las diferentes cuerdas, apoyados por una orquesta de guitarras, bandurrias, laúdes, bajo y diferentes instrumentos de percusión. Son una formación que se caracteriza por interpretar "músicas del mundo", principalmente música hispana e iberoamericana.

Para Muñoz Escassi, el Reto Pichón es inherente a su vida. "Tengo que trabajar, como todas las personas, para sobrevivir, pero realmente es lo que veo en la cara de esos niños y esas familias lo que me da vida", asegura emocionado. Dice que esas ganas de ayudar las heredó de su madre, con la que decidió irse a vivir hace unos diez años cuando le detectaron un cáncer y que murió hace tres meses.

"Siempre vi en ella el ayudar a los demás. De una manera silenciosa. He crecido con eso. Mi madre siempre me dijo que una parte importante de vida la tenía que dedicar a ayudar a las personas. Encontré en esto mi medicina. Tuve momentos en los que estuve perdido y, después de pensarlo mucho, en 2011 registré la marca del Reto Pichón y me ha ayudado a salir de todo lo demás. Cuando la gente ve que ayudas sin querer nada a cambio, eso es imparable", ahonda el sevillano.