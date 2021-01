Así será el vuelo de los Reyes Magos por Sevilla: el viento decide

Los Reyes Magos llegarán a Sevilla este año de una forma muy singular, surcando su cielo en un globo aerostático. Las especiales circunstancias provocadas por la pandemia han obligado a sus Majestades a elegir este centenario medio para no faltar a su cita con sevillanos.

Con anterioridad, el vuelo del Heraldo ha podido ser visto desde terrazas y azoteas, e incluso a simple vista desde ciertos barrios de la ciudad. Y el día 5 de enero, por la mañana, en torno a las 09.00 horas, podremos volver a alzar la vista al cielo para ver a Melchor, Gaspar y Baltasar, así como a la Estrella de la Ilusión, surcar el cielo en una cabalgata aérea sin precedentes.

Pero, ¿por dónde volarán los globos de los Reyes Magos de Sevilla 2021? ¿Podemos fijar las zonas de paso?

Javier Benítez, CEO de Globotur y piloto del globo que guiará la travesía de los Reyes por la ciudad, explica cómo se dirige un globo y la razones que condicionan el vuelo: “un globo no tiene motor como un avión, ni tampoco timón. Nuestro volante es el viento, que nos marca la velocidad y dirección, de tal forma que cuando despegamos de un punto, no volvemos a ese punto si el viento no va en esa dirección".

"Cuando despegamos, nos dejamos llevar por el viento, así de sencillo", explica.

Es por este motivo por el que el globo aerostático no puede realizar un paseo circular sobre la ciudad. “Los globos no dan una vuelta y vuelven al punto. No son helicópteros, despegamos de un punto y aterrizamos en otro, que podemos deducir pero no conocer a ciencia cierta cuando despegamos porque a distinta altura hay distinta corriente de aire, y por tanto, puede variar la dirección”, aclara Javier Benítez.

A todo ello se le suma el control del tráfico aéreo, otra cuestión de peso que condiciona el trayecto: "Sevilla está muy próxima al aeropuerto de la ciudad, y casi todo su casco urbano está dentro de lo que se denomina CTR, es decir, área controlada para tráfico aéreo. Un avión emite una señal radar, los globos no porque es de tela. Por tanto, hay que extremar las precauciones para que SSMM puedan cruzar la mayor parte del cielo sevillano sin interferir en el tráfico aéreo del aeropuerto".

Por todo ello, el piloto del globo de SSMM los Reyes de Oriente recuerda que "no es por capricho que el globo vuele en una determinada parte de la ciudad, sino por necesidades operativas y por la dirección del viento dominante".

¿Por dónde irá el globo de los Reyes Magos por Sevilla?

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Sevilla, la mañana del 5 de enero, en torno a las 08.30 horas, a bordo de un globo modelo N-250, con capacidad para 12 personas a bordo y 2.000 kilos al despegue. En la 'cabalgata aérea' también participará otro globo de la Estrella de la Ilusión. Juntos emprenderán la travesía que podrá verse a partir de las 09:00 de la mañana desde las azoteas o a simple vista desde algunos puntos de la ciudad.

Irán acompañados de pajes reales y de experimentados pilotos, que guiarán el globo de manera segura en su travesía por el cielo de Sevilla, a 1.000 pies de altura (unos 300 metros).

En cuanto al vuelo, Javier Benítez ha recordado, una vez más, que "el viento es nuestro volante" y todo dependerá del viento imperante la mañana del 5 de enero. Según la previsión meteorológica de la Aemet, el viento soplará del Noreste, por lo que la previsible trayectoria será hacia el suroeste de la ciudad, sobrevolando el Polígono de San Pablo, Nervión, Los Remedios y Tablada.

Si la previsión varía y este día sopla viento del Oeste, el vuelo sería Los Remedios y Triana, Porvenir y centro de Sevilla.

Pasen por donde pasen, los sevillanos podremos estar seguros de poder seguir a los Reyes Magos en su travesía por el cielo gracias a la altitud del vuelo. Además, esta aventura real podrá ser seguida en directo a través del canal de Youtube del Ateneo de Sevilla.