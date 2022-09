"Los ingenieros queremos que se resuelva ya el paso del río de la SE-40 y se acabe la obra"

"No podemos involucrarnos en ninguna plataforma”

Por otro lado, respecto al movimiento que lidera Vicente Sales para reclamar los túneles de la SE-40, el representante de Sevilla de los ingenieros de caminos ha aclarado que el Colegio no está presente ni representado oficialmente en ninguna plataforma. “Como colegio oficial no estamos ni estaremos en una plataforma. De hecho, no existe ninguna plataforma. Ayudamos a cualquier persona que nos pregunte y ayudamos a la sociedad, pero no podemos involucrarnos en ninguna plataforma”, precisa Carrascosa.