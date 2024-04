Sanz hace una nueva concesión a los hosteleros levantando la Ley Seca en Los Remedios

Este año los establecimientos de Los Remedios no tendrán limitación de horario en la venta de alcohol. Según el Ayuntamiento, después de "numerosas quejas por las limitaciones de años anteriores en Los Remedios", el consistorio "ha decidido mantener la misma normativa de venta y apertura para la hostelería y comercio que el resto del año, una decisión que ha sido consensuada con las principales asociaciones del sector".

Según el Ayuntamiento, "las limitaciones a la hostelería y comercios de alimentación no han reducido el fenómeno del “botellón” en los alrededores de la Feria". Desde el gobierno municipal destacan incluso que la medida de prohibición de venta de alcohol en los años anteriores supuso "un injusto castigo a los vecinos de Los Remedios, que no podían adquirir los productos a los que el resto de sevillanos podían acceder libremente. Del mismo modo, las zonas que no tenían restricciones eran casi tan cercanas como las que sí tenían".

Fuentes municipales señalan que para perseguir el botellón no significa "castigar a los comerciantes y vecinos que cumplen escrupulosamente la ley, sino perseguir a los infractores". En este sentido, aseguran que la Policía Local vigilará con detenimiento los alrededores de la Feria para evitar las botellonas "así como los establecimientos que se mantengan abiertos fuera de su horario de apertura, especialmente los que vendan alcohol a menores, los cuales serán precintados en caso de incumplimiento".

Durante estos días, las asociaciones de vecinos y comerciantes de Los Remedios han sido informadas de estas medidas a través de CECOP.

El pasado año, bajo el mandato anterior, se pudieron vender bebidas, salvo alcohol y hielo, sin limitación de cantidad ni de horario. Estas medidas se aplicaron durante varios años.