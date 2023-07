Sanz reconoce que no le gusta la pasarela de Altadis

Una polémica que sigue engordado. La puntilla que la Comisión de Patrimonio dio el pasado miércoles a la pasarela de Altadis sobre el Guadalquivir ha vivido este jueves un nuevo episodio en el Pleno municipal. Tras el intercambio de reproches y acusaciones entre el PSOE y el PP mediante comunicados de prensa, el alcalde, José Luis Sanz, y el anterior regidor y líder de la oposición, Antonio Muñoz, han mantenido un debate sobre esta cuestión en la que el popular ha reconocido que no le gusta el nuevo puente, aunque ha negado con rotundidad que sea el responsable de la negativa de Patrimonio.

“Yo no me he cargado ninguna pasarela”, ha respondido el alcalde tras ser acusado de este extremo por el PSOE. Y ha admitido: “A mí no me gusta. No me gusta”. Una afirmación que le ha valido a Antonio Muñoz para incidir en la idea de que a la Comisión de Patrimonio, también en manos del PP, tampoco le gusta y por eso se había producido este bloqueo. “Blanco y en botella. Una ciudad sometida a los gustos del señor Sanz y que condiciona proyectos emblemáticos para Sevilla”, escribía el PSOE en Twitter.

Tras informar Patrimonio desfavorablemente sobre la construcción de esta pasarela –que todavía no cuenta con un proyecto ni imagen definida– por la incidencia que tendría sobre la percepción histórica del palacio de San Telmo, el PSOE acusó directamente al alcalde de “cargarse” esta infraestructura que forma parte del proyecto integral de reforma del recinto de la antigua factoría de Altadis y su entorno, cuya inversión total es de 200 millones.

Los socialista recordaron al PP que los trámites urbanísticos fueron aprobados inicialmente por una amplia mayoría en el Pleno del Ayuntamiento y reclamaron a Sanz la constitución “inmediata” de un grupo de trabajo en la Gerencia de Urbanismo para resolver el “bloqueo” por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, “y sin que el señor Sanz haya rechistado. No ha defendido este proyecto estratégico. Y así no se defiende la ciudad”.

Por su parte, el gobierno municipal defendió "que no ha paralizado ni bloqueado” el puente de Altadis y acusó al PSOE de “atacar” los criterios técnicos y profesionales de la Comisión. El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, tras las declaraciones del PSOE, explicó que “este equipo de gobierno no se ha cargado nada, como dice el PSOE, estamos haciendo justo lo contrario y es impulsar proyectos importantes para el avance de nuestra ciudad, algo que el señor Muñoz, no hizo”.

Los populares defendieron el criterio técnico y la labor de los profesionales de Patrimonio: “El alcalde no se ha cargado ninguna pasarela ni ningún proyecto como dice el PSOE, ha sido una decisión de la Comisión Provincial de Patrimonio en base a unos criterios objetivos y técnicos”, detalló de la Rosa, quien añadió que “el PSOE está atacando y desprestigiando a la Comisión Provincial de Patrimonio, está cuestionando los criterios técnicos y objetivos de los profesionales que la integran”.

Por otra parte, fuentes de los promotores del proyecto de transformación de la antigua fábrica de tabacos del barrio de Los Remedios en un complejo cultural y turístico y con equipamientos, zonas verdes y espacios libres, el grupo KKH Property Investors, han señalado a este periódico que esperarán a tener el informe de Patrimonio para pronunciarse. Pero sí se mostraron extrañaron con la negativa actual después de que este proyecto cuente con distintos avales técnicos: como el del propio Pleno municipal por amplia mayoría, la declaración por parte de la Junta del proyecto como de interés estratégico, y varios informes sectoriales favorables, entre ellos el propio de Cultura.