Segundo día de Selectividad en Sevilla: El César dicta el camino hasta el final

Jornada de calor entre las aulas de las Universidades de Sevilla. El segundo día de selectividad se veía marcado por las asignaturas optativas, oportunidad que los estudiantes utilizan para subir nota gracias a aquellas asignaturas que les ponderan más en su nota final.

En años anteriores, este día era uno de los que más controversia originan. El pasado 2023, sin ir más lejos, el examen de Matemáticas II fue a debate entre alumnos y profesores por la complejidad de sus preguntas, no propias de estudiantes de segundo de bachillerato. Este año, sin embargo, ha sido mucho más asequible. Así nos lo hacían saber los recién examinados, que salían gozosos al saber que –posiblemente– mañana será el último examen antes del mejor verano de sus vidas.

No han corrido con la misma suerte los alumnos de sociales, cuyo examen de matemáticas y economía no ha sido tan accesible. Muchos salían con dudas en su respuesta y es que, según comentaban, han sido preguntas que –en algunos casos– no eran tan sencillas de comprender. También los nervios han jugado malas pasadas en algunos, para los cuales hoy era su primer día de selectividad. Son muchos los jóvenes que, tras presentarse años atrás a selectividad, o venir de algún grado formativo, se presentan tan solo a las asignaturas optativas para obtener una nota media que les de acceso a la Universidad.

Latín, sin embargo, ha sido una opción fácil dentro de su modalidad. No ha habido una gran sorpresa por parte de los alumnos, que se han enfrentado a Cesar y a Salustio, opciones recurrentes en este modelo de examen. En física pasaba algo parecido, al sentarse ante un folio con preguntas relacionadas con el campo gravitatorio, campo electromagnético, vibraciones y ondas y física relativista, cuántica, nuclear y partículas.

Griego, Dibujo Artístico II, Análisis Musical II y Ciencias Generales han sido otras de las opciones a las que se han enfrentado los más de 13.000 alumnos que se han presentado este año en Sevilla a las pruebas de acceso a la universidad. Mañana es el último día para unos jóvenes –o no necesariamente– que sueñan con empezar la etapa que marcará sus vidas. Con encauzar sus caminos a la profesión que desean. El último exámen de selectividad siempre se recuerda con cariño, alegría, y hasta nostalgia. Es el último antes de pasar a una de las verdaderas fases de la adultez.

Mucha suerte a todos. A los que acaban, a los que lo volverán a intentar en julio, y a los que esperan impacientes una nota. Lo mejor empieza mañana. Ánimo.