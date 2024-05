'Sevilla Quiere Metro' plantea a la concesionaria del Metro alquilar nuevos trenes para el Metro

La asociación 'Sevilla Quiere Metro' ha remitido recientemente una carta a la concesionaria de Metro de Sevilla para pedirle que "a la mayor brevedad posible" inicie los trámites para comprar los vehículos necesarios para afrontar la demanda actual de viajeros de la línea 1, dada "la situación actual, y especialmente, ante las previsiones a corto, medio y largo plazo".

La concesionaria del Metro está integrada por la empresa Globalvía (88,23% del capital social) y por la Junta de Andalucía (11,77%).

En segundo lugar, la entidad reclama a la concesionaria que estudie alquilar los trenes teniendo en cuenta los largos plazos de fabricación. "Debido a los extensos tiempos de fabricación y entrega, se recomienda evaluar técnicamente la posibilidad de alquilar unidades móviles para satisfacer la notable demanda actual hasta que lleguen los nuevos trenes".

La asociación recuerda que Metro de Sevilla utiliza modelos Urbos 2 de la compañía CAF, ampliamente utilizados por todo el mundo, por lo que "podría existir la posibilidad de alquilar trenes en alguna ciudad del mundo, mientras se fabrican los nuevos de Metro de Sevilla".

Antecedentes y situación actual

'Sevilla Quiere Metro' recuerda que la línea 1 del metro de Sevilla se inauguró en 2009, con una estimación inicial de uso de 14 millones de viajeros anuales, "cifra para la cual fue diseñada, y que se alcanzó en su segundo año de servicio completo".

La asociación repasa el crecimiento de viajeros año tras año. "Tras tres años rondando dicha cifra, experimenta, entre 2013 y 2019, un crecimiento sostenido de viajeros de alrededor del 3-5% anual, hasta alcanzar los 17 millones de viajeros en 2019. En los años 2020 y 2021 la demanda cae debido a lasrestricciones del COVID-19, pero en 2022 se recupera con fuerza hasta alcanzar una cifra récord en 2023 (20,43 millones de usuarios)".

Y denuncia que este crecimiento no ha ido acompañado por más trenes. "Como es también conocido, el número de unidades móviles no ha aumentado durante estos años de servicio (21 unidades), a pesar de los valores de demanda récord alcanzados en primer lugar, en el año 2019, cuando se alcanzó un máximo relativo (16,99 millones de usuarios) y posteriormente en el año 2023 (20,43 millones de usuarios)".

Y agrega que el aumento de viajeros no para. "La situación del presente año, 2024, refleja un notable crecimiento con respecto a 2023: 20,67 % en el mes de enero, 24,45% en el mes de febrero, y 13,53 % en el mes de marzo. Considerando una demanda idéntica para el resto de los meses del año 2024 (de abril a diciembre -cuyos valores aún desconocemos-), la demanda de metro de Sevilla se prevé que supere en 2024, el valor de 21,38 millones de usuarios (casi un millón más en 2024 que en en 2023), lo que marcará previsiblemente un nuevo récord absoluto".

"En este sentido, el pasado domingo de Feria se registró un nuevo máximo absoluto, casi 159.000 usuarios, a la espera aún de conocer los datos del miércoles de feria, día festivo local, y cuyo valor se prevé aún mayor".

"Estos datos reflejan situaciones de frecuente saturación en la que se han tenido que tomar medidas cada vez más drásticas en cuanto al control de aglomeraciones en estaciones, pero no en cuanto al número de coches por kilómetro, que no sólo no ha aumentado sino que incluso ha bajado ligeramente (en 2015 el promedio mensual fue de 175.558 coches/kilómetro; mientras que en 2023 el promedio mensual fue de 174.276 coches/kilómetro)".

Causas del aumento de la demanda

'Sevilla Quiere Metro' considera que la demanda de metro de Sevilla ha aumentado por los 3 motivos.

La población servida por el Metro de Sevilla ha aumentado considerablemente en los últimos años.A destacar: Mairena del Aljarafe que pasa de 41.400 habitantes en 2010 a 47.500 en 2023 (+6.100 habitantes), y Dos Hermanas, que pasa de 125.000 en 2010 a 139.000 en 2023 (+14.000 habitantes). Movilidad metropolitana cambiante a un modelo intermodal, con la L1 (línea 1) como columna vertebral: La demanda orgánica de la L1 se ha visto aumentada por el uso de la intermodalidad, en coordinación con el Consorcio de Transportes de Sevilla, y el establecimiento de líneas lanzaderas desde los municipios a donde no llega el metro, como Gines o Tomares. También la intermodalidad Cercanías-Metro, en San Bernardo, ha hecho aumentar la demanda. Incentivos al transporte público. Durante el actual periodo de tensiones inflacionarias, incentivos como la Tarjeta Joven y los descuentos aplicados por diversos gobiernos hacen que el uso del metro de Sevilla sea más atractivo en comparación con otras opciones, incrementando su popularidad. Esto se suma al beneficio social que conlleva. Cabe destacar que, al ser la mejor alternativa de desplazamiento la población tiende a cambiar, fidelizar y estabilizar sus patrones de desplazamiento para maximizar su beneficio personal. Por ello, no se prevé que la demanda de metro de Sevilla disminuya en el caso de que se eliminen los incentivos y bonificaciones directas al transporte público (es decir, que el metro valga 82 céntimos en lugar de 33, como ahora).

Quejas y encuesta de satisfacción

La asociación señala las quejas que recibe sobre la saturación de los trenes. "En los últimos meses hemos recibido múltiples quejas, tanto por correo, como por redes sociales, para denunciar la altísima saturación de los trenes de metro de Sevilla en hora punta, provocada por un número insuficiente de trenes".

"Estas situaciones transcurren, por un lado, en periodos ordinarios (hora punta de días laborables). En este caso, la ciudadanía destaca que la frecuencia es adecuada, pero que se necesitaría establecer trenes dobles, en lugar de trenes simples, para dar la solución a las aglomeraciones. De hecho, los resultados de la encuesta publicada en prensa reflejan que, “los usuarios dan un notable alto al Metro de Sevilla, pero piden una solución a las aglomeraciones”.

"Por otro lado, en periodos festivos, a destacar, Semana Santa y Feria, la ciudadanía sugiere que, a pesar de que los trenes estén en doble disposición, la frecuencia ofertada resulta insuficiente para la demanda que existe en esos momentos".

"En cualquier caso, ambas situaciones muestran que la oferta de Metro de Sevilla no está dando respuesta, de forma habitual, a la demanda existente", lamenta la asociación.

"Además, cabe resaltar que, considerando un tiempo punta-punta de 37 minutos + 2 minutos para el maquinista se cambie de cabina. De acuerdo a declaraciones publicas por el Comité de Empresa, habitualmente funcionan 18 trenes".

"En consecuencia, con estos datos, la mejor frecuencia alcanzada es de 4,33 minutos, valor superior a los 4 minutos ofertados en hora punta según los paneles informativos de Metro de Sevilla", agrega la entidad.

Situación futura

La asociación expone los factores que harán que la demanda del metro de Sevilla siga aumentando, a corto, medio y largo plazo.

"A corto plazo (aumento de la población servida): el aumento de población continuará en los próximos añoscomo consecuencia de las grandes bolsas de suelo en desarrollo, y con entrega de grandes promociones de obra nueva, en ambos extremos de la línea (Aljarafe y Montequinto). A destacar los desarrollos de Palmas Altas, Isla Natura, y especialmente, Entrenúcleos (Dos Hermanas), desarrollo que basa gran parte de su movilidad en su conexión a Sevilla mediante la L1, incluso favoreciendo la intermodalidad con un bus tipo BTR, que ha sido bien acogido por la población. Todos estos desarrollos provocarán un considerable aumento de demanda en la línea 1 de metro"."A medio plazo (tranvía de Alcalá, previsto para 2026-2027): el estudio de demanda del tranvía, realizado entre 2019 y 2020, preveía más de 2,1 millones de desplazamientos anuales, que se irán incrementando año a año, según la Consejería de Fomento. Estos desplazamientos aumentarán de forma progresiva, y especialmente, en cuanto se pongan en servicio los desarrollos urbanísticos e industriales de la comarca de los Alcores. Por su configuración, la mayor parte de estos usuarios se bajarán del tranvía en la estación de “Pablo de Olavide” para montarse en el metro, creando efecto red, y aumentando consecuentemente la demanda de la línea 1".

"A largo plazo (Línea 3 para 2030): se prevé que la línea 3 del metro de Sevilla entre en funcionamiento en 2030. Según los estudios de demanda hechos en 2011, debido al efecto red, la demanda de la línea 1 pasará a 26,05 millones de usuarios anuales con el tramo norte; 29,79 millones de usuarios anuales con la línea 3 completa, y 33,56 millones de usuarios con la red completa (líneas 2, 3 y 4). En cualquier caso, estos datos de demanda parecen estar desactualizados, existiendo indicios de que, en la realidad, serán mayores a las estimaciones anteriores, resultados estas cifras en el lado de la seguridad".