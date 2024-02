'Sevilla Quiere Metro' destaca la "unanimidad política e institucional" por el Metro para solventar la pobreza de Sevilla en transporte

De vuelta a Sevilla tras el tercer viaje a Bruselas, la asociación 'Sevilla Quiere Metro' hace balance de su comparecencia en el Parlamento Europeo. La entidad ha destacado la "unanimidad política e institucional" que se evidenció en la Eurocámara en la reclamación de una infraestructura histórica, como el Metro de Sevilla, para que "la pobreza en transporte no pase a la siguiente generación".

Tras la unánime disposición de todos los grupos políticos, la asociación 'Sevilla Quiere Metro' expresa su plena disposición a colaborar con las administraciones. Su postura será de "cooperación activa, pero con vigilancia", para asegurar que tanto el Estado como la Junta de Andalucía cumplan con los compromisos adquiridos y los hagan realidad.

Tras la intervención del peticionario (el presidente de la asociación Manuel Alejandro Moreno), la Comisión Europea agradeció a 'Sevilla Quiere Metro' los argumentos presentados a favor de la red de Metro (movilidad, sostenibilidad, cohesión social y salud), se mostró completamente de acuerdo sobre la pertinencia y necesidad de la red de Metro de Sevilla, ratificó el trabajo conjunto con la Junta de Andalucía para aprobar el Programa Operativo FEDER Regional de Andalucía (21-27) en el que se establece la financiación para el tramo Norte de la línea 3 -ya en construcción-, y confirmó la conveniencia de seguir avanzando en la preparación de los proyectos constructivos cuyas líneas están pendientes de construir, de forma que estén redactados, maduros y preparados para los futuros períodos de programación de fondoseuropeos.

“La Comisión Europea ratificó la información contenida en nuestro discurso. El actual programa operativo es el FEDER 2021-2027, está siendo utilizado para financiar el tramo norte de la línea 3, y el próximo programa operativo -previsiblemente el 2028-34- podría ser utilizado para financiar la línea 2. Es importantísimo llegar a principios de 2026 con el anteproyecto de la línea 2 completamente preparado para que pueda ser incluido en el futuro periodo de programación”, explica Manuel Alejandro Moreno, presidente de 'Sevilla Quiere Metro'.

Sobre las intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios (PP, PSOE, Cs y VOX), 'Sevilla Quiere Metro' destacó que los representantes de estos partidos agradecieron "el trabajo civil, altruista, y constructivo de la asociación", y dieron reconocieron de forma unánime los argumentos que justifican la red de Metro, además de mostrar su apoyo total al proyecto de red completa de Metro. 'Sevilla Quiere Metro' agradece las intervenciones de todos los eurodiputados y destacando la importancia de la unanimidad absoluta en torno a mantener abierta la petición. Esto permite que el Parlamento Europeo realice un seguimiento de los progresos en el proyecto del Metro de Sevilla.La entidad recuerda que este mismo clima de concordia se da en el Ayuntamiento de Sevilla, que el pasado 31 de enero aprobó de forma unánime una declaración institucional a favor de la red completa de metro de Sevilla.

Además, la asociación reconoce el esfuerzo técnico de poner en marcha un proyecto que acumula tanto retraso, y agradece los nuevos compromisos de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, anunciados por el eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido, que también reconoció la necesidad histórica. Estos compromisos son los siguientes: licitación del subtramo 3 del tramo norte de la línea 3 en esteprimer trimestre de 2024, de forma que que el 63 % del tramo norte esté ya licitado; y la actualización del proyecto constructivo de la línea 2 también en este primer semestre.

Aun así, la asociación solicita en cualquier caso que se intenten agilizar los plazos de licitación en la medida de lo posible, atendiendo a la voluntad popular y considerando que absolutamente ningún grupo político ha mostrado la más mínima duda ni idoneidad acerca del proyecto de red de metro en Sevilla.

En referencia a la financiación estatal, la asociación agradece el reconocimiento de la red de Metro como una “infraestructura esencial”, así como la necesidad de fondos estatales para poner en marcha la red completa de Metro de Sevilla, como han asegurado los eurodiputados socialistas: “aunque la competencia es autonómica, esto no es óbice para mirar a otro lado y renunciar a pedir financiación, incluida la estatal […] el Gobierno de España ya se comprometió con Sevilla en el tramo norte de la línea 3 […] no me cabe duda que el Gobierno de España seguirá apoyando la ciudad de Sevilla, una de las ciudades más importantes de nuestro país pero que además está más que demostrado que esa red de metro sea una realidad”, ha asegurado eurodiputada socialista Cristina Maestre. “Invitamos al Gobierno autonómico a abrirotras fuentes de financiación, además del Estado, que está bien y es necesario, pero que también han dediversificarse por la envergadura del proyecto”, añadió Maestre.

En su comparecencia 'Sevilla Quiere Metro' subrayó que su petición sobre el Metro refleja el sentir ciudadano, y, además, está completamente alineada con las políticas de transporte de todas las administraciones involucradas: con el derecho a la movilidad sostenible planteado en el proyecto de Ley de movilidad sostenible, en los planes metropolitanos de la Junta de Andalucía, en el Plan de Movilidad Sostenible (PMUS) del Ayuntamiento de Sevilla, y en el Pacto Verde Europeo y nuevo marco de movilidad urbana sostenible de la Unión Europea.

El acto concluyó con la decisión de la presidenta de la Comisión de Peticiones de mantener la petición abierta, lo que quiere decir que el Parlamento Europeo supervisará la ejecución de estas peticiones, por ejemplo, a través de nuevas comparecencias en los próximos años.

Las peticiones a la Junta y al Gobierno central

En la mañana del 15 de febrero de 2024, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en Bruselas, acogió el debate sobre la red de metro de Sevilla. El presidente de 'Sevilla Quiere Metro', Manuel Alejandro Moreno Cano, hizo hincapié en que Sevilla es una ciudad con pobreza en transporte: “Mi abuelo sufrió está situación, mi madre la está sufriendo a día de hoy, y si no solucionamos ya este problema, mi generación será la tercera que sufra las consecuencias de que Sevilla sea la única ciudad europea de su tamaño sin una red completa de metro”, afirmó. Además, reclamó los siguientes compromisos a las dos administraciones:

En primer lugar, que el Gobierno de España formalice su compromiso de cofinanciar el tramo Sur dela línea 3 y formalice su compromiso de cofinanciar la línea 2 (de forma análoga a lo que ya se haacordado para el tramo norte de la línea 3).

En segundo lugar, considerando que la competencia es autonómica, que la Junta de Andalucía formalice su compromiso de terminar el proyecto constructivo del tramo Sur de la línea 3 en este año (2024), y a buscar la parte de la financiación que le corresponda. Por otro lado, en referencia a la línea 2, que la Junta de Andalucía formalice su compromiso de finalizar el anteproyecto de la línea 2 a principios del año 2026 de forma que esta línea pueda ser incluida en el siguiente programa operativo FEDER que comienza en el año 2028 y mientras tanto, trabajar en el proyecto constructivo para que esté completamente finalizado en 2028.