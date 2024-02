'Sevilla Quiere Metro' logra que Bruselas supervise los avances de la Junta y del Estado en la red del Metro de Sevilla

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que preside Dolors Montserrat, ha comunicado este jueves a 'Sevilla Quiere Metro' que supervisará los avances en la red de metro de Sevilla, concretamente cada punto solicitado por esta entidad a las dos administraciones (Junta y Gobierno central) respecto a la financiación y obras que quedan pendientes de la línea 3 y 2 del Metro. Así pues, deja abierta la petición de 'Sevilla Quiere Metro' en la Comisión de Peticiones sobre la necesidad de ampliar el Metro de Sevilla.

Las peticiones de la asociación han sido , en primer lugar, que el Gobierno de España formalice su compromiso de cofinanciar el tramo Sur de la línea 3 y formalice su compromiso de cofinanciar la línea 2 (de forma análoga a lo que ya se ha acordado para el tramo norte de la línea 3).

Y, en segundo lugar, al ser la competencia autonómica, que la Junta de Andalucía formalice el compromiso de terminar el proyecto constructivo del tramo sur de la línea 3 en 2024, y busque la parte de la financiación que le corresponda. Y sobre la línea 2, que la Junta formalice su compromiso de finalizar el anteproyecto de la línea 2 a principios de 2026 de forma que pueda ser incluida en el programa operativo FEDER que comienza en 2028 y mientras trabajar en el proyecto constructivo para que esté finalizado en 2028.

40 años sin red de Metro

El debate ha comenzado a las 9:12 con la intervención del presidente Manuel Alejandro Moreno, quien denunció que dos generaciones de su familia (su abuelo y su madre) no han podido disfrutar aún de una red de Metro pese a que se inició en los años 80, y dijo que lucha por que la tercera generación de su familia pueda ver construida las tres líneas que faltan.

"Soy Manuel Alejandro Moreno Cano, presidente de la asociación 'Sevilla Quiere Metro'. La primera vez que intervine en esta Comisión de Peticiones, comencé hablando de mi abuelo. En aquel momento, expliqué que cuando yo era un niño, mi abuelo ya me contaba que en los años 70 y 80 se empezó a construir el Metro de Sevilla, aunque no fue hasta 2009 cuando se inauguró la primera y única línea. Hoy no voy a hablar de mi abuelo: hoy voy a hablar de mi madre. Cuando mi madre tenía 19 años, se estaban construyendo las primeras estaciones. Sin embargo, cuarenta y dos años más tarde (mi madre ya tiene 61 años), sólo ha visto una línea de metro en Sevilla. ¡¡Una única línea para un área metropolitana de 1,5 millones de personas!!. Mi abuelo sufrió está situación, mi madre la está sufriendo a día de hoy, y si no solucionamos ya este problema, mi generación será la tercera generación que sufra las consecuencias de que Sevilla sea la única ciudad europea de su tamaño sin una red completa de metro", expresó ante la cámara de europarlamentarios. Tenía 5 minutos para hablar.

Han acudido a Bruselas los dirigentes de la asociación: Manuel Alejandro Moreno (presidente), Enrique de Álava (secretario) y Víctor Aguilar (tesorero).

Los eurodiputados que han intervenido en la sesión han sido Juan Ignacio Zoido (PP), Cristina Maestre (PSOE), José Ramón Bauza (Ciudadanos), Jorge Buxadé (VOX) y Marcos Ros Sempere (PSOE), aparte de la presidenta Dolors Montserrat.

La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han acompañado a la asociación en esa sesión parlamentaria en Bruselas. La Junta, a través de su delegada en Bruselas, Catalina de Miguel, y el Ayuntamiento, a través del delegado de Movilidad, José Lugo. El Gobierno central fue invitado también.