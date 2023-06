Sevilla celebra el primer congreso de ciberseguridad internacional

La soberbia por conseguir mas likes en redes sociales a pesar de que las fotos que subas puedan vulnerar tu intimidad. La avaricia por poseer más aunque eso implique robar al que está al lado. La pereza por no leer las políticas de privacidad y aceptar lo antes posible aunque no sepas qué has consentido. Pecados capitales muy presentes en la ciberdelincuencia, un tipo de delitos al alza. Sobre esta materia versarán las diferentes ponencias de la primera edición del congreso Cyber Security International Radar (CSI Radar).

El evento congregará en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) a diferentes expertos que trabajan para mejorar la ciberseguridad en las empresas y las administraciones públicas en España y en el mundo. Un congreso que tendrá dos jornadas presenciales hoy lunes 12 y mañana martes 13; y tres virtuales, desde el miércoles 14 hasta el viernes 16.

La primera ponencia ha estado a cargo de Gabriel González, fiscal delegado de Criminalidad Informática y fiscal adjunto en la Comunidad Autónoma de Andalucía del delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado, quien ha manifestado que la complejidad en la criminalidad informática no reside exclusivamente en los delitos más conocidos como el hackeo, o el ataque a una infraestructura crítica, "sino que ya cualquier delito común se facilita enormemente a través de las tecnologías de la información y la comunicación con técnicas novedosas".

De hecho, según el experto, debido a la evolución constante de estas herramientas, ciertas normativas regulatorias a nivel internacional se han quedado obsoletas: "Ya se está trabajando en un convenio a nivel hemisférico para que abarque la cooperación en investigación, cesión de datos, o evidencias digitales". De este modo, se conseguirá que tanto "el mundo real como el digital" caminen en consonancia.

Además, Gabriel González ha recalcado que uno de los retos principales que asumen es la "protección anticipada". En esta línea, ha manifestado que en los delitos informáticos "se debe castigar antes" a la persona que diseña un programa "que va a permitir el hackeo", o al que "enlaza urls para ver un partido de fútbol".

Por otro lado, ha puesto como ejemplo diferentes retos que se han viralizado en redes sociales: el de la canela que consiste en tomar una cucharada de canela en polvo en el menor tiempo posible y sin beber agua, o el de quedarse dormido antes ingiriendo pastillas para tal efecto. Muchos jóvenes han fallecido a causa de estos desafíos aparentemente tontos. "Se debe dar protección anticipada, porque no hay tentativa de asesinato. Se han de conjugar las tecnologías con la regulación en el código penal", ha recalcado.

La UME invierte un 60% de su presupuesto en tecnologías e información

La segunda charla de la jornada ha sido impartida por el comandante Teodoro López Amador, jefe de la Sección de Relaciones Institucionales, Comunicación Pública y Protocolo del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, quién ha puesto en valor que "aunque no se sepa", el 60% del presupuesto total de se invierte en tecnologías e información.

"Nuestra principal ocupación es garantizar la función operativa durante las emergencias, así como ser una fuente fiable de información a través de las redes sociales y nuestros canales de comunicación", ha manifestado Teodoro López. También ha explicado a los asistentes el funcionamiento de la Unidad Militar de Emergencias, su relación con el resto de instituciones y la importancia de tener una planificación aunque no se vaya a cumplir: "El principal enemigo de la UME es la improvisación".

Aunque marchan a la vanguardia en cuanto a sistemas operativos, paradójicamente la UME aún "trabaja mediante telefonía antigua GPRS", pues se trata de una "tecnología útil" y "más segura que las actuales". En esta misma línea, ha señalado que "hay que saber de los riesgos, limitaciones y ventajas de unas y otras".

1.700 ataques informáticos por segundo en el mundo

La ponencia principal ha corrido a cargo de María Jesús Almazor, CEO de Ciberseguridad y Cloud de Telefónica Tech, quien ha abordado la resiliencia en la construcción del futuro en los negocios. "La ciberresiliencia es la capacidad que tienen las empresas de anticipar, prevenir, resistir y recuperarse tras un ciberataque", destacando que "el nivel de respuesta es la diferencia de las empresas que van a subsistir con las que no" en el futuro.

María Jesús Almazor ha dado datos escalofriantes sobre ciberataques al asegurar que "se producen 1.700 ataques informáticos por segundo en el mundo", mientras que "el coste del cibercrimen será de 10,5 trillones de dólares para 2025". Además, "si el cibercrimen fuera un país, sería la tercera economía mundial sólo por detrás de EEUU y China".

Demostraciones en el espacio central de Fibes

Además de las diferentes ponencias, el espacio central de Fibes se ha convertido en un expositor para que diferentes compañías muestren sus trabajos más punteros. Es el caso de Proofpoint, compañía norteamericana que pone el foco en proteger el correo electrónico de las compañías. Este canal es el más utilizado para que los ciberdelincuentes lleven a cabo delitos como el phishing, envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de compañías para solicitar información personal y bancaria al usuario. Otro de los delitos en auge, según ha explicado David Lumbreras, responsable de Canal de la compañía, a Diario de Sevilla es el conocido como "suplantación del CEO". Los delincuentes se hace pasar por el director general de la compañía para reclamar el pago de cuantiosas cantidades de dinero.

Por su parte, Tesla, la empresa comandada por Elon Musk, permitirá a los participantes probar varios coches inteligentes de último modelo en un circuito cerrado de conducción. Además, han hecho una demostración del Tesla Model X, vehículo que es capaz de bailar una canción de forma autónoma moviendo las puertas, bajando y subiendo las ventanillas, y haciendo un juego de luces.

Además, ZTE mostrará a los asistentes profesionales diferentes prácticas de vanguardia realizadas en los laboratorios y centros de seguridad de la compañía china.