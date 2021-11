El 10% de los sevillanos sin vacunar del Covid se ha declarado negacionista

Hasta 12.102 personas han rechazado en la provincia de Sevilla explícitamente vacunarse contra el Covid-19. Representan el 0,61% del total de la población y el 10% de los 117.640 sevillanos mayores de 12 años que aún no han iniciado la pauta de vacunación por distintos motivos.

En toda Andalucía, la cifra de negacionistas se eleva hasta las 113.754 personas, siendo los malagueños y los almerienses, con más de 24.000, las provincias con más rechazo. Son minoría, pero, según los epidemiólogos, importantes "fuentes de circulación del virus".

Los datos han sido facilitados a este periódico por la Consejería de Salud a través de la información recogida en las historia de salud digital individual, que recoge la negativa de estas personas a vacunarse frente al coronavirus, y a la que se puede acceder a través del sistema Diraya.

Frente a ese mínimo escepticismo, más del 93% de la población diana ha recibido ya la pauta completa de vacunación en la provincia. Con todos los tramos de edad cubiertos por la campaña, el ritmo de inyecciones se ha desplomado en los últimos meses. En la provincia, como en el resto de España, ya hace tiempo que se vacuna quien quiere. Y, en este punto, los ciudadanos de entre 30 y 40 años son los que tienen una menor adherencia a la vacunación en la provincia.

Número de personas vacunadas del Covid en Sevilla

Con el 100% de los mayores de 60 años con la inmunización completa y muy cerca de ese porcentaje, 98,4%, en los de más de 50, las coberturas más bajas de vacunación se dan de esta edad hacia abajo. Y de todos los grupos etarios, el que menos porcentaje presenta con las dos dosis de la vacuna de Pfizer, AstraZeneca y Moderna o con un solo pinchazo de Janssen es el comprendido entre los 30 y 39 años.

Así, en la provincia de Sevilla hay 212.598 treintañeros vacunados, lo que re presenta el 82% de esta población diana. O lo que es lo mismo, faltarían 46.667 sevillanos de este tramo de edad por conseguir el 100% con la pauta completa que ya tienen otros grupos de edad.

Tras este grupo, el que tiene menos porcentaje es el de los 20-29 años (84,2%), siendo 33.314 los que aún no han recibido los dos pinchazos contra el Covid. A continuación, faltarían por vacunarse 17.897 sevillanos de entre 12 y 19 años (90%). Los cuarentones vacunados representan el 91,8, por lo que faltan 27.048 por conseguirlo.

En la carrera por alcanzar la mayor inmunidad posible, y con la incidencia al alza, las administraciones trabajan ahora para evitar un sexto zarpazo de la pandemia.

Puntos de vacunación habilitados en Sevilla

Y la solución más efectiva pasa por tener inmunizada a toda la población. Por ello, la estrategia de la Junta de Andalucía trata de captar a todos los mayores de 12 años que aún no han recibido ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus y, también por ello, cada semana se anuncian nuevos espacios disponibles para recibir la vacuna sin cita previa.

En la provincia de Sevilla, los puntos habilitados para recibir la inyección se encuentran esta semana en los centros de salud de Écija (tanto en El Almorrón como en el Virgen del Valle), El Saucejo, Estepa, La Luisana, Marchena, Osuna, Puebla de Cazalla y Cantillana. Además también hay puntos de vacunación disponibles en el Hospital de Valme (los viernes de 09:30 a 13:30 horas) y la sede del distrito sanitario Sevilla (de lunes a jueves de 9:00 a 13:3 y de 15:30 a 18:30 y los viernes de 09:00 a 13:30 horas) en la capital y el centro comercial Airesur, en Castilleja de la Cuesta (de lunes a sábado de 11:30 a 14:30 y de 16:30 a 20:00).

Pese a todo, todavía queda un fleco, además de los antivacunas o los más rezagados (los expertos explican que quienes no se han vacunado aún no siempre son contrararios a recibir su dosis, sino que en muchas ocasiones simplemente prefieren esperar o no tienen toda la información necesaria) para alcanzar la inmunidad total: los menores de 12 años. Para ellos aún no hay una vacuna aprobada, aunque Pfizer avanza en sus ensayos clínicos, sobre todo en el tramo de edad comprendida entre los cinco y los 12 años.