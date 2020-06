Sevilla logra mantener los trasplantes pese a la pandemia aunque se reducen a la mitad

Sevilla ha logrado mantener la actividad de trasplantes durante la pandemia del coronavirus, si bien esta se vio reducida casi a la mitad por las restricciones y las medidas de seguridad que el Covid-19 ha provocado.

Así, desde el 14 de marzo cuando se decretó el estado de alarma, en los hospitales Virgen del Rocío y Virgen Macarena de Sevilla se han registrado cinco donaciones y nueve trasplantes, de manera que la actividad no ha cesado pese a la pandemia. En el conjunto de los cinco primeros meses de 2020, han sido un total de 27 las donaciones de órganos realizadas y cinco las de tejidos que han permitido 77 trasplantes en total en Sevilla. Unas cifras que suponen, no obstante, que la actividad haya bajado a la mitad con respecto a un periodo similar del año pasado cuando, sólo en el Virgen del Rocío, fueron 47 las donaciones y 179 los trasplantes realizados entre enero y julio, convirtiéndose este centro de referencia en la comunidad en el líder andaluz en trasplantes y donaciones y además permitiendo que la lista de espera para trasplante de órganos se viera reducida en más del 2% en Andalucía, según confirmó entonces la Coordinación Autonómica de Trasplantes.

Este año, la crisis sanitaria que atraviesa el país desde prácticamente mediados del mes de marzo, presenta un panorama totalmente distinto, pero en el que la coordinación de trasplantes de Sevilla y Huelva afronta el reto de poder reactivar "con total normalidad" la actividad en los meses que restan del año.

La recién nombrada coordinadora de Trasplantes de Sevilla y Huelva, Manuela Cid, reconoce el impacto que ha supuesto la crisis sanitaria en un momento en el que el programa de trasplantes empezó el año "batiendo nuevamente el récord mundial y con una tasa en Andalucía por encima de 50 donantes por millón de población".

"Desde principios de año lo que es el modelo de donación y trasplantes disfrutaba de su plena madurez e iba al 250 o 300%. Podemos decir que vivíamos en una situación fantástica que luego con el problema que se nos ha venido a nivel mundial por la infección del Covid-19 ha provocado que los programas de donación de trasplantes, pese a que nunca han llegado a cerrarse porque se han seguido realizando, no hayan podido seguir al mismo ritmo porque lo primero que teníamos que anteponer era la seguridad de los pacientes que recibían el órgano y siempre con la salvaguarda de hacer un screening muy exhaustivo para descartar la posible infección por coronavirus y para eso era fundamental hacer un examen exhaustivo de los futuros donantes. Eso ralentizó mucho el proceso y lo ha minimizado muchísimo. A lo largo del mes de mayo de han ido reactivando y la meta es que en el mes de junio podamos reactivar toda la actividad con todas las garantías de seguridad en los programas que ya se venían haciendo anterior mente a la pandemia", explica la doctora Manuela Cid.

No obstante, los programas no se han detenido y en Sevilla, los hospitales han sacado adelante los trasplantes de mayor urgencia y complejidad. "Los equipos de trasplantes tuvieron claro que tenían que bajar la actividad sólo para urgencias y han estado trabajando mucho con los coordinadores de trasplantes de nuestro hospital y los diferentes hospitales de los que dependen nuestro sector, y el resto de compañeros de Andalucía me consta que igual, y eso ha favorecido que personas que estuvieran en una situación grave y necesitaran un trasplante urgente, pudieran ser trasplantadas en este periodo de pandemia con todas las garantías", afirma.

En lo que al conjunto de los cinco primero meses del año se refiere, la solidaridad de las familias que han dicho sí a la donación ha permitido la realización en Sevilla de un total de 77 trasplantes de órganos y tejidos entre enero y mayo, de los que 35 han sido trasplantes renales, 20 trasplantes hepáticos y cuatro de corazón, realizados todos en el Hospital Virgen del Rocío, mientras que se han realizado otros 18 de trasplantes de tejidos, en concreto de córneas, entre este hospital y el Virgen Macarena.