Sevilla lidera un movimiento nacional para erradicar la Hepatitis C

La nueva adhesión al movimiento de Ciudades Libres de Hepatitis C, #hepcityfree, por parte del Ayuntamiento implica que hará suyos una serie de compromisos para acelerar el objetivo de la eliminación de esta enfermedad, que la OMS sitúa para los países desarrollados en 2024. Entre esos compromisos se encuentran el apoyo a campañas de concienciación para favorecer el cribado de la hepatitis C en la población de entre los 40 y 70 años de edad, donde se concentran la mayoría de los casos no diagnosticados; la colaboración con las ONG y entidades sociales para el diagnóstico rápido de la infecciónen las poblaciones de mayor riesgo, como inmigrantes de países de alta prevalencia, personas sin hogar, hombres que tienen sexo con otros hombre, adicción activa a drogas; la colaboración para el cumplimento de las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos de tatuaje, micropigmentación o perforación cutánea piercing; el desarrollo de políticas de prevención que incidan en las prácticas de riesgo, incrementando el conocimiento sobre la hepatitis C en la población general; o la puesta en común de progresos, aprendizajes y oportunidades con el resto de ciudades unidas a esta red.

El movimiento, liderado por la Alianza para Eliminación de las Hepatitis Víricas en España, AEHVE, que aglutina a las sociedades científicas y asociaciones de pacientes comprometidas con el objetivo de acabar con este problema de salud pública en España, destaca el la importancia del papel de las grandes ciudades en su objetivo de erradircar esta enfermedad, no sólo porque representan la mayor proporción de personas que viven con el virus de la hepatitis C, sino porque se ha constatado que el riesgo y la vulnerabilidad a la infección y reinfecciones son, asimismo, mayores en el entorno urbano, concentrándose los nuevos casos en sus barrios, áreas metropolitanas y colectivos más desfavorecidos.

Se estema que unas 1.300 personas están sin diagnosticar en la capital

El número de muertes por hepatitis víricas ha caído en España casi un 40%en cuatro años, según datos del Instituto Nacional Estadística. Concretamente, de 906 muertes que se produjeron en 2015 se ha pasado a 776 en 2016, 629 en 2017 y 567 en 2018. Es por ello que España se encuentra en una posición excelente para alcanzar el objetivo final de la eliminación de la hepatitis C.

En Sevilla capital, según los datos presentados este lunes, no hay a día de hoy pacientes por curar en las consultas, no obstante se estima que que quedan todavía más de 1.300 personas (unas 20.000 en toda España) que tienen hepatitis C y no lo saben. Estos pacientes no diagnosticados probablemente serán, además, diagnosticados cuando la enfermedad les haya provocado otros problemas graves de salud como cáncer hepático, puesto que la hepatitis C es una enfermedad silente cuyos síntomas tardan años en aparecer. Según ha puesto de manifiesto un estudio reciente, uno de cada cinco nuevos diagnósticos de esta enfermedad son de pacientes con enfermedad hepática avanzada.

Desde que en abril de 2015 se pusiera en marcha el Plan Estratégico Nacional para el Abordaje de la Hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud y hasta junio de 2019, se han tratado y curado con los nuevos medicamentos 4.321 pacientes en Sevilla, de los más de 135.000 de España.