Sevilla activa los primeros 56 puntos públicos de recarga para vehículos eléctricos en toda la ciudad

El Ayuntamiento ha puesto en marcha 56 puntos de recarga para vehículos eléctricos en toda la ciudad. Se trata de las primeras instalaciones de una red de 350 puntos que estarán distribuidos en los 11 distritos de la ciudad y dispondrán de capacidad semirrápida, rápida y ultrarrápida.

Después del acto institucional de esta puesta en marcha, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz ha señalado que “se trata los primeros puntos de recarga públicos que se instalan en la ciudad de Sevilla y vamos a seguir trabajando intensamente para poner cuanto antes en funcionamiento la red completa”.

Del mismo modo, Sanz ha destacado que desde “desde el equipo de gobierno, queremos acercar lo máximo posible esta red a todos los barrios de Sevilla, para que todos los sevillanos, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades y fomentemos la movilidad eléctrica por igual en toda la ciudad”. A este respecto, ha reiterado que “está trabajando en pro de la movilidad eléctrica en nuestra ciudad”.

En esta línea, el primer edil también ha destacado el lugar de la primera instalación de estas estaciones de recarga, en la Isla de la Cartuja, “donde estamos desarrollando la Zona de Bajas Emisiones de Sevilla o el proyecto E-City Sevilla, que servirán para consolidar nuestro modelo de ciudad climáticamente neutra con el que nos ha distinguido la Unión Europea”.

Todos los distritos tendrán puntos de recarga semirrápidos con un mínimo de 44KW, recarga rápida con un mínimo de 100Kw y recarga ultrarrápida con un mínimo de 350Kw. Se han establecido cuatro operadores distintos a fin de garantizar la libre competencia y la mejora de las tarifas al ciudadano.

Las ubicaciones exactas de los primeros 56 puntos que se ponen en funcionamiento son:

Bellavista - La Palmera

C/ Páez Rivera 2Bellavista - La PalmeraC/ Guadalajara esq. C/ Miguel Ángel s/nBellavista - La PalmeraAvda/ Grecia 22Bellavista - La PalmeraC/ Padre Mediavilla 2Bellavista - La PalmeraAvda. de la Palmera, frente al 21. 41012 (Sevilla)Bellavista - La PalmeraAvda. Bellavista, s/n (esq. Calle Torres Farfán). 41014 (Sevilla)Bellavista - La PalmeraCalle Periodista Ramón Resa. 41012 (Sevilla)Bellavista - La Palmera

Cartuja

Calle Leonardo da Vincci, frente al nº17. C.P. 41092 (Sevilla)CartujaCalle Max Planck, 41092. (Sevilla)CartujaCalle Leonardo da Vincci esquina, Américo Vesp, 41092. (Sevilla)CartujaCalle Leonardo da Vincci, s/n. (en parking junto a edificio cateps). 41092 (Sevilla)CartujaCalle Leonardo da Vincci, s/n. (junto a esquina con Calle Charles Darwin). 41092 (Sevilla)CartujaC/ Max Planck 15CartujaC/ Leonardo da Vinci esq. C/ Jackes CousteauCartujaC/ Leonardo Da Vinci esq. C/ Louis BrailleCartujaC/ Johannes KeplerCartujaC/ Louis Pasteur esq. C/ Isaac NewtonCartujaC/ Max Planck 3Cartuja

Cerro - Amate

Calle Amor, s/n (frente al Parque Amate). 41006 (Sevilla)

Cerro - AmateAvda. Hytasa, frente polideportivo. 41006 (Sevilla)Cerro - AmateCalle Contador, 3Cerro - AmateCalle Águila Perdicera, 37Cerro - AmateAvda/ de los Gavilanes 77Cerro - AmateC/ Pruna 51Cerro - AmateC/ Gaviota 17Cerro - AmateC/ Puerto de Cienfuegos 1Cerro - Amate

Este-Alcosa-Torreblanca

Avda. de las Ciencias, 26 (junto a cd 11560. 41020 (Sevilla)

Este-Alcosa-TorreblancaAvda. de las Ciencias, frente al nº 73. 41020 (Sevilla)Este-Alcosa-TorreblancaAvda. Emilio Lemos (frente al nº 30). 41019 (Sevilla)Este-Alcosa-TorreblancaAvda. de las Ciencias, frente al nº 9. 41020 (Sevilla)Este-Alcosa-Torreblanca

Macarena

Calle Florencio Quintero, 10MacarenaC/ Escultor Eduardo Chillida esq. C/ Rafael Cansinos AssensMacarenaC/ Sánchez Perrier 12MacarenaC/ Comunidad Extremeña 10 // Camino de Cantalobos 11MacarenaC/ Niña de la Alfalfa esq Avda/ Trabajadores Inmigrantes 2MacarenaCalle Don Fadrique, s/n (esquina con Calle Perafán de Rivera)MacarenaCrta. de Carmona, s/n (frente a joyeria d&ley). 41008 (Sevilla)Macarena

Nervión

Pasaje Agustin Argüelles s/n (junto a Mercado de Abastos Las Palmeritas). 41005 (Sevilla)NerviónCalle Juglar s/n (junto a esq. Calle Jimenez Aranda). 41018 (Sevilla).NerviónCalle Fernando Tirado, 12NerviónCalle Campamento, 27NerviónAvda/ Ronda del Tamarguillo 90NerviónC/ Penibética 3NerviónC/ Jesús Presentando al Pueblo 1NerviónCalle Jazmineras s/n (junto a Parking Campamento). 41018 (Sevilla)Nervión

Norte

C/ Agricultores 5NorteC/ Metalurgia, 61NorteC/ Estrella Sadir 2NorteC/ Medina y Galnares 105NorteCortijo de la Albarrana, (frente cash fresh). 41015 (Sevilla)NorteAv. Mujer Trabajadora, (junto a ct 10758). 41015 (Sevilla)NorteCalle Aviación, frente al nº 67 (Sevilla)Norte

San Pablo- Santa Justa

Calle Doctor Laffon Soto, s/n (junto a Pabellón San Pablo). 41007 (Sevilla)San Pablo- Santa JustaAvda. de Pablo Iglesias (junto a Estacion de Santa Justa). 41008 (Sevilla)San Pablo-Santa JustaCalle Mirador esquina Calle Monte Tabor. 41007 (Sevilla)San Pablo-Santa Justa

Sur

Calle Tabladilla, s/n (junto a esquina Avda. Cardenal Bueno Monreal). 41013 (sevilla)Sur