Una red alimentaria de productos cercanos y ecológicos para Sevilla

¿Qué pasaría si los sevillanos pudiéramos comprar con facilidad las verduras y frutas de temporada que se cultivan de forma ecológica en los territorios de Sevilla y su entorno? En los últimos años se pueden adquirir estos productos directamente a hortelanos o acudiendo a alguno de los mercados agrícolas que se celebran varias veces al mes en el Aljarafe o en la Alameda, pero por ahora nada está enfocado al producto local, con lo que no hay un consumo generalizado ni extendido a todos los barrios.

No hay supermercados ni establecimientos suficientes que los ofrezcan en la ciudad, salvo excepciones como la cooperativa La Ortiga, La Rendija y la Red Verde. Y tampoco las administraciones fomentan el consumo de estos productos ecológicos y de cercanía en los centros escolares ni en los hospitales y otros centros públicos.

En los mercados de abasto de la ciudad no todos los productos son ecológicos o de cercanía, aunque aún quedan fruteros que siguen trayendo el género de su huerto.

"Nos duele que Sevilla no tenga un buen mercado agroecológico, salvo el reducido de la Alameda, mientras en el Aljarafe se celebra cada sábado en un municipio", señala Antonio Aguilera, secretario de la Fundación Savia

La paradoja es que Andalucía produce la mayor parte de la fruta y verdura de producción ecológica que se come en Europa, pero esos alimentos no se consumen aquí en territorio andaluz. En el Norte de Europa, sin embargo, el consumidor sí los demanda y los compra. Hasta no hace mucho el consumo de aceite de oliva en la cafetería del Parlamento andaluz ni se producía en Andalucía; venía de fuera.

Lograr una red alimentaria en Sevilla con este fin es el objetivo de las seis entidades (Fundación Savia, Alimentta, LaPlasita, Justicia Alimentaria, Greenpeace y Ecologistas en Acción) que organizaron este sábado en el espacio RES de Los Remedios un taller con expertos de primer nivel para tratar de impulsarla. Los expertos son José Esquinas (doctor ingenieros agrónomo que ha sido durante 30 años responsable de la FAO, la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura), que habló del efecto de la organización de la alimentación en el mundo globalizado y Marian Simón (doctora arquitecta de la UCM experta en política alimentaria), que se centró en la experiencia de Madrid.

Más de 40 personas participaron durante 8 horas en este taller de trabajo conjunto. Acudieron del sector de la medicina, nutrición, trabajo social, investigación del CSIC, ecología, pedagogía, historiadores, especialistas en agua y geógrafos. Algunos trabajan para la administración, otros en ONG, otros en el sector privado. También acudieron miembros de la Red de entidades por el clima y de La Ortiga, además de los patrocinadores, explica Jaime Gastalver, de LaPlasita.

"Andalucía es la comunidad con más superficie ecológica de España y de Europa, pero la producción local se vende a Europa y aquí se traen productos de otros sitios", advierte Pablo Saralegui. Alimentta e investigador técnico en la UPO

Antonio Aguilera, secretario de la Fundación Savia que dirige Francisco Casero. Pablo Saralegui, de El reto es hacer más visible nuestro modelo de compra de alimentos y de consumo, y tratar de cambiar el sistema actual que está demasiado automatizado, señala, secretario de la Fundación Savia que dirige Francisco Casero., de Alimentta e investigador técnico en la UPO, explica que en Sevilla ya existe un tejido ligado a esta perspectiva alimentaria y que la jornada trata de "articular esas iniciativas para construir un modelo alimentario diferente y ver qué se necesita". Fomentar esta economía de cercanía con modelos de producción sostenibles forma parte de un modelo de ciudad, recalca Aguilera.

"Andalucía es la comunidad con más superficie ecológica de España y de Europa, pero la producción local se vende a Europa y aquí se traen productos de otros sitios", lamenta Saralegui. "Somos la huerta de Europa. Nos hemos especializado en producción ecológica. Pero la realidad es que el consumo de productos ecológicos ronda el 12% del total en países como Dinamarca, mientras en Andalucía no pasa del 2%. Se trae de fuera la comida que toman nuestros escolares o la de los hospitales públicos", denuncia Francisco Casero, presidente de la Fundación Savia. En millones de euros, Alemania y Francia consumen 11.000 millones en productos ecológicos y España solo algo más de 1.000 millones. Casero reclama que la fruta que se dé en los centros públicos sea de temporada, ecológica y de producción local, no traída de Sudamérica.

"Los productos nuestros no se ponen en los colegios; los traen de miles de kilómetros de distancia. Si se hiciera aumentaría su consumo y tendrían más desarrollo que ahora, pero lamentablemente no hay una coordinación ni una estrategia para que esto cambie", lamenta el presidente de la Fundación Savia.

"El gran problema en Andalucía es que para consumir productos ecológicos tienes que ser casi militante, cuando lo que debe haber es una estrategia para crear esas redes de distribución de productos ecológicos", abunda Casero, que es de la opinión de que las administraciones tendrían que impulsar este cambio en la distribución de productos ecológicos en nuestra comunidad.

En España existe una Red de Ciudades por la Agroecología en la que están dos territorios andaluces (Córdoba y la granadina Huertor-Vega) y Sevilla está fuera de esa red, explica Gastalver.

Jaime Gastalver, de LaPlasita, incide en la reducción de contaminación que supondría lograr una producción y consumo ecológico y local. Y señala el papel motor que deben ejercer los ayuntamientos, que "se ponen de lado o van lentos" en este tema, al igual que el Ayuntamiento de Sevilla, al que critica por ser timorato en esta materia. Gastalver explica que en España existe una Red de Ciudades por la Agroecología en la que están dos territorios andaluces (Córdoba y la granadina Huertor-Vega) y Sevilla está fuera de esa red.

"Las administraciones públicas tienen que activarse, son actores esenciales. El Pleno de Sevilla dijo sí en 2016 al Pacto de Milán, pero no pasa a la acción. Solo hay un compromiso sobre el papel, buenas palabras, pero no un convencimiento ni un compromiso ni voluntad de actuar", recalca el secretario de la Fundación Savia.

Por ahora es la sociedad civil la que ejerce como motor del cambio, mientras la administración va a remolque, lamenta Aguilera. "Nos duele que Sevilla no tenga un buen mercado agroecológico, salvo el reducido de la Alameda, mientras en el Aljarafe se celebra cada sábado en un municipio (Bormujos, Gines, Tomares, etc) y en San José de la Rinconada. En Sevilla ya hay 30 o 40 entidades que están pensando en agroecología. Hay canales cortos de comercialización que van creciendo y hay una red de hortelanos que suministra productos frescos y de cercanía", explica el secretario.

Casero se queja de que en la industria alimentaria primen más los criterios de economía, de producción y de cultivos superintensivos que los de buscar la mejor forma de alimentar a la población al tiempo que se activa la economía local. En Andalucía los únicos hospitales en los que han puesto en marcha una iniciativa para ¡tratar de ofrecer productos de cercanía fueron los de Málaga y Granada, comenta Casero.