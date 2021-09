Sevilla supera el millón de vacunas contra la Covid administradas

Sevilla ha superado el millón de vacunas administradas contra la Covid-19 y son ya 1.000.478 las vacunas inoculadas en los distintos puntos de vacunación distribuidos en la capital hispalense.

El 11 de junio fue el día que más vacunas se administraron, con un total de 13.841 dosis en los cinco puntos de vacunación habilitados por el Distrito Sanitario Sevilla por toda la capital.

Hasta la fecha en toda la provincia de Sevilla se han pinchado 2.793.064 de dosis del preparado contra la Covid, sumando 1.530.500 personas con una dosis y un total de 1.398.443 personas están ya inmunizadas, lo que representa el 71,4 % de la población a vacunar.

Puntos de vacunación en Sevilla capital

Actualmente los puntos de vacunación en Sevilla capital se encuentran ubicados: en la Facultad de Matemáticas, en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir, en la Facultad de Derecho, en el Estadio de la Cartuja y en la propia sede del Distrito Sanitario.

A este puntos pueden acudir todas las personas mayores de 12 años con su correspondiente cita. Igualmente, pueden acudir a estos puntos de vacunación las personas de entre 12 y 65 años contagiadas por Covid-19 hace más de cuatro semanas y que se encuentren bien.

Para las personas mayores de 65 años que han pasado Covid-19 y no están vacunadas aun, no hay cambios, es decir, no es necesario esperar un intervalo de tiempo, y pueden vacunarse una vez se encuentren bien y sin aislamiento.