La sevillana que lleva 18 meses de baja por Covid persistente: "Lo que más deseo es poder recuperar mi vida anterior"

Lidiar contra el Covid persistente no es nada fácil, pero que te otorguen la baja laboral por dicha enfermedad es como darse con un canto en los dientes. Muy pocas personas lo consiguen y tienen que acudir a su puesto de trabajo pese al malestar. No es el caso de Nuria Hernández, una sevillana de 44 años que consiguió que se le concediera ese permiso hace 18 meses, pero que ahora, tras agotar el tiempo máximo estipulado, se enfrenta a la incertidumbre de no saber qué va a pasar tras haber pasado ayer por la Inspección Médica.

"Pueden darse varias situaciones. Sabemos que existe una segunda prorroga, pero que se concede de forma muy extraordinaria para llegar a los 24 meses cuando se ve que hay opción de que te recuperes en ese plazo, pero son casos muy aislados. Otra opción es que me manden a trabajar, que es lo que está pasando en la mayoría de los casos. Y otra tercera vía sería que me propusieran para algún tiempo de incapacidad temporal", explica la sevillana, que asegura que lo que más desearía es poder volver a su puesto de trabajo "porque eso significaría normalidad y que todo vuelve a estar como antes", aunque, se lamenta, sigue sin estar capacitada porque los síntomas persisten. "Me he convertido en una persona totalmente dependiente. Necesito ayuda para asearme, vestirme, desplazarme... Los que sufrimos Covid persistente queremos recuperar nuestra vida y trabajar, pero en las condiciones adecuadas", insiste.

Nuria sabe más que nadie que el suyo no es un caso aislado. Como miembro de la Asociación LongCovid Andalucía, la sevillana tiene conocimiento de varias personas en idénticas circunstancias a las suyas entre los 360 integrantes actuales del colectivo. No obstante, apunta, que los afectados son muchos más. "Sabemos que son muchas más personas las que sufren esta versión larga de la enfermedad que ni siquiera lo sabe. Hay muchos casos en los que el virus se ha pasado muy leve o asintomático y es a las semanas cuando se empiezan a notar todos los síntomas posteriores, por lo que son casos en los que es difícil identificar la relación de esa situación con haber padecido Covid", señala y apunta, no obstante, que el número de miembros en la asociación "se ha duplicado" con las últimas olas del virus.

La enfermedad que secuestró la vida de Nuria desde su diagnóstico en marzo de 2020 la ha llevado a contabilizar cerca de 40 síntomas diferentes, "afortunadamente –matiza–, fluctuantes en el tiempo. "No sabes cuando vas a tener uno u otro", señala. Salvo el cansancio, "que está siempre", Nuria también sufre como consecuencia del Covid persistente arritmias continuas, desajustes de la temperatura y consecuente descompensaciones de la tensión, falta de concentración o imposibilidad de seguir el hilo a nada, entre otros muchos.

Como miembro del movimiento LongCovid Andalucía, Nuria reivindica la concienciación generalizada de la existencia de la enfermedad en todos los ámbitos, familiar, social y laboral, y apunta "importantes pasos" en el ámbito sanitario en los últimos meses, aunque todavía "insuficientes". "Ha habido una evolución en el sentido en el que ahora llegan a la asociación personas a las que al menos se le identificado lo que le pasa, pero las principales consultas siguen porque no saben donde acudir porque sus médicos de cabecera no tienen ni idea de qué hacer cuando se les habla de Covid persistente", afirma.

No obstante, la sevillana destaca el compromiso con el colectivo por parte de la Consejería de Salud y Familias tras la reciente aprobación de un protocolo de Atención a Pacientes, con las pautas a seguir en cuanto a diagnóstico, pruebas y derivaciones que han de realizarse, del que se les ha informado en una reciente reunión con la subdirectora de Gestión Sanitaria del SAS, Inmaculada Vázquez, en la que además se anunció la creación de agendas Covid Persistente, que unifican los criterios de abordaje y activan el protocolo, así como gestor de informes, para facilitar el abordaje de las visitas y pruebas diagnósticas. Pasos previos para comenzar un registro de pacientes afectados, para un recuento efectivo de los mismos.

Por su parte, los afectados por Covid persistente en Andalucía, representados en dicha reunión por el doctor Alfredo Michán Doña, Vocal de Médicos Tutores y Docentes del Colegio de Médicos de Cádiz, se expusieron ante la autoridad sanitaria andaluza las necesidades y problemáticas a las que se enfrentan como el uso e implementación de códigos específicos para tramitar las bajas laborales; la necesidad de creación de documentos divulgativos y difusión, a través de infografías dirigidas tanto a ciudadanía como a profesionales; una exposición clara de problemas concretos trasladados por los afectados para buscar ágiles soluciones; la formación de profesionales de Atención Primaria, con la dotación adecuada de herramientas unificadas; la necesidad de investigación específica en LongCovid; y la posible colaboración con el Biobanco para la creación de una colección de muestras de Covid persistente.