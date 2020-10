Sevilla tendrá Reyes Magos sin Cabalgata en 2021

Sevilla no tendrá Cabalgata en 2021 en su formato tradicional, pero los Reyes Magos sí estarán en Sevilla. El Ateneo, entidad organizadora del evento, asegura que la capital andaluza no se quedará sin que los magos de Oriente la visiten en la tarde del próximo 5 de enero. Aunque la pandemia impida la celebración multitudinaria del desfile de carrozas y beduinos, Melchor, Gaspar y Baltasar no faltarán a su cita con pequeños y mayores.

La próxima semana se reunirán el Ateneo con el Ayuntamiento de Sevilla para explorar las posibilidades, sin descartar aún el formato tradicional, aunque son conscientes de que aún es pronto para saber cómo evolucionará la pandemia en la capital hispalense. Por ello, son cautos por el momento. Lo que sí es seguro, tal como informan desde la centenaria institución de la calle Orfila, es que el Ateneo seguirá siendo el encargado de organizar la visita real navideña a Sevilla. Un compromiso con el que no faltan desde hace más de 100 años.

Hace semanas era el propio presidente del Ateneo, Alberto Pérez Calero, quien afirmaba que aún mantenían la esperanza de poder celebrarla y que seguían con todos los preparativos como si la pandemia no amenazara su salida. A pesar de restar tres meses para el 5 de enero, la realidad sanitaria de la provincia de Sevilla, donde ya son varios los municipios con cabalgatas suspendidas oficialmente, hace imposible la normalidad de años pasados.