Sevilla trabaja para tener unas Fiestas Mayores como antes del Covid

En caso de celebrarse las procesiones de Semana Santa, como se prevé ahora mismo, no habría restricciones de aforo para los abonados de la carrera oficial, no distancia de seguridad. Tan sólo sería necesario el uso de mascarilla siempre y cuando las autoridades así lo determinen. También se descarta aforar y acotar un número elevado de calles, más allá de en las que tradicionalmente se venía haciendo, por motivos de seguridad.

El año pasado fue en diciembre cuando se anunció definitivamente que la Feria de 2021 no se celebraría. La situación era mucho peor que la actual y no se había comenzado la vacunación. El escenario ahora es bien distinto. La intención es llegar a diciembre con todos los contratos hechos. Aunque en ese momento también habrá que tomar una decisión. Se sigue adelante si la situación sanitaria es buena, o se da marcha atrás. En cualquier caso, como señalan desde Fiestas Mayores, hay un mes desde la adjudicación para desistir o contratar. Pasado ese tiempo, si la Feria se cancela, hay que pagar una indemnización. Los distintos montajes (portada y estructuras diversas) comenzarían entre los meses de enero y febrero.

Una Feria de Abril exactamente igual que la última que se celebró, la de 2019. El Ayuntamiento de Sevilla es contundente a la hora de responder a la pregunta de cómo será celebración de la próxima primavera. Ni ha habido, ni habrá, un plan alternativo, y aseguran de manera taxativa, como ha expresado públicamente el alcalde , Juan Espadas, que la Feria se hará o no se hará, pero que no habrá experimentos que nunca han estado siquiera en la mente de los responsables municipales. La delegación de Fiestas Mayores se trabaja desde mayo en la conformación de la Feria. Ya están en marcha todos los contratos, algunos de ellos ya adjudicados. En cuanto a la Semana Santa, en la que intervienen otros actores, como el Arzobispado y el Consejo de Cofradías, ya se han mantenido varias reuniones para acortar al máximo los tiempos de montaje de la carrera oficial, principal escollo en caso de una autorización tardía. También se trabaja con el Ateneo de cara a la Cabalgata de Reyes Magos, que podrá discurrir por calles y avenidas más anchas para una mejor distribución del público.

"En Fiestas Mayores hemos sido conscientes en todo momento de que la Feria o es o no es"

El delegado de Fiestas Mayores, que también lo es de Gobernación, del Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, se ha mostrado confiado y esperanzado en que la ciudad pueda recuperar, tras un triste paréntesis de dos años, sus fiestas. Si el 2020 fue el de la impotencia, la incredulidad y el confinamiento, y el 2021 fue el de la decepción provocada por la tercera ola, el 2022 se presenta como el año en el que todo puede volver a la normalidad. Todo está enfocado a que así sea, como subraya Cabrera: “El ayuntamiento trabaja para que podamos volver a la normalidad y a celebrar las fiestas mayores de Sevilla en 2022 después de los dos años de suspensión. Trabajamos con optimismo y con esperanza aunque evidentemente con prudencia y pendientes de la evolución de la crisis sanitaria, de los niveles de vacunación y de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. No hay nunca que olvidar que seguimos en una pandemia y con unos elevados niveles de contagio”.

El delegado reconoce que no son pocos los retos organizativos a los que se tienen que enfrentar, como la salida del Gran Poder, la Cabalgata de Reyes, la Semana Santa, la Feria... Pero afirma que hay que trabajar pensando en que se van a celebrar y sin inventar sucedáneos que los desnaturalicen: “Caben algunas medidas, como las mascarillas o que tratemos de respetar las distancias que determinen las recomendaciones sanitarias, pero no cambios que supongan que cualquiera de estos eventos pierda su identidad”.

Cabrera confía en que tanto la Semana Santa como la Feria, dos eventos que tienen un impacto de alrededor de 1.300 millones de euros, además de formar parte del alma y la esencia de la ciudad, puedan llevarse a cabo, y por ello resalta que toda la maquinaria municipal está engrasada y en marcha: “Esperemos que podamos celebrar la Semana Santa, pero lo debe determinar la autoridad sanitaria, la autoridad eclesiástica y el Ayuntamiento. Todos debemos trabajar pensando que se va a celebrar con normalidad y estar pendientes de la evolución sanitaria. En relación a la Feria, hemos impulsado todos los contratos habituales para la celebración: la portada, el suministro eléctrico, los servicios complementarios... Y sin ningún cambio sobre el modelo tradicional”.

El responsable municipal de las fiestas mayores recalca, por último, lo que ha venido repitiendo en los últimos días, ya que asevera que nunca se ha pensado en algo diferente: “En Fiestas Mayores hemos sido conscientes en todo momento de que la Feria o es o no es. No puede haber medidas que la desnaturalicen. Si las circunstancias sanitarias no lo permiten, no habrá Feria, como estos dos últimos años, pero en Sevilla no habrá experimentos raros”.