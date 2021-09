El alcalde de Sevilla rechaza "experimentos raros" en la Feria de Abril de 2022 en caso de que se celebre

La Feria de Abril de 2022, en caso de que la pandemia permita su celebración, tendrá posiblemente más medidas de prevención y seguridad, pero se desarrollará como ha sido tradicionalmente hasta antes del coronavirus, sin sucedáneos o alternativas. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha rechazado que se esté pensando realizar "experimentos raros" en relación con la fiesta. "La Feria de Sevilla o es como es, o no es, ni admite sucedáneos ni variantes", ha asegurado este viernes Espadas, que ha querido transmitir a los sevillanos un mensaje de tranquilidad respecto a que no habrá ningún tipo de "experimento raro", ha insistido.

En una comparecencia ante los periodistas tras la firma de un convenio sobre salud laboral, el alcalde ha recordado que los preparativos para la Feria de 2022 no han hecho nada más que empezar a andar desde punto de vista administrativo, con los primeros pliegos y contratos que se están planificando para las próximas semanas y cumpliendo incluso con cierto adelanto los plazos establecidos.

"Tenemos como en otras ciudades incertidumbre respecto a la evolución en los próximos meses de la tasa de contagio, pero tenemos toda la esperanza del mundo, como el conjunto de la sociedad, de que con más de un 90% de la población vacunada dentro de poco tiempo y por tanto con la absoluta seguridad de que la primavera del año que viene estaremos todos perfectamente vacunados, estemos en una relación con el virus que nos permita poder celebrar la feria de abril con, imagino, prevención aún, porque todo esto son especulaciones, creo que lo ha pasado sociedad y lo que todavía estamos atravesando, no nos hace sentirnos plenamente seguros y, debemos seguir siendo cautelosos", ha aseverado el regidor hispalense.

Espadas ha insistido en que la fiesta no puede peder su esencia. "La Feria de Sevilla o es como es, o no es, ni admite sucedáneos ni variantes; sí admite el que si queremos introducir alguna mejora en la seguridad de las personas como consecuencia de las circunstancias en las que podamos vivir, siempre que sea posible y factible, lo haremos, pero sin desnaturalizar la fiesta porque la Feria o es o no es, no puede tener alternativas, porque además los sevillanos sencillamente no las comparten en cuanto que pierde su esencia ya no es lo que esperan", ha insistido.

En cualquier caso, ha destacado que todavía quedan unos meses por delante para analizar cualquier posible "elemento o mejora, y en relación con todos los temas que significan la seguridad, tenderemos a los condicionantes de la autoridad sanitaria".

Así, ha indicado que la ciudad de Jerez anunció ayer sus fechas para la Feria del Caballo, y que antes está la próxima Navidad, y hay que ver el avance del proceso de vacunación. "Quedan muchos meses y por tanto introducir debates sobre estas cuestiones es muy sevillano, es una cosa sobre la que nos gusta debatir, pero debe de quedar en las tertulias de café y en las opiniones múltiples", ha añadido.

"Lo que sí quiero decir hoy es que no hemos introducido ningún elemento distorsionador de la Feria tal y como se conoce, ni lo vamos a hacer. Una cosa es intentar analizar en qué podemos mejorar y otra cosa es que desnaturalicemos o compliquemos la organización de la fiesta, sobre todo porque no se debe olvidar, eso lo saben bien los sevillanos, a lo mejor no los foráneos, que la inmensa mayoría por no decir la totalidad de las casetas pertenece a sus titulares y dentro de la titularidad de la caseta se puede imaginar la cantidad de socios que son los protagonistas de su fiesta y la entienden como la hemos entendido siempre, no podemos introducir elementos distorsionadores", ha manifestado.

Espadas ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los sevillanos porque "no hay ningún tipo de experimento raro en torno a la Feria y esperemos que en las próximas semanas las noticias sean que, dado el nivel de vacunación, la cifra de contagios sea inexistente, absolutamente mínimas, y si eso es así, evidentemente nos concentraremos en sacarle el máximo partido a la Feria", ha concluido.

En la misma línea se ha pronunciado en las redes sociales el Director General de Fiestas Mayores y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, Carlos García Lara, que ha publicado un tuit en el que asegura que la fiesta "será Feria de Abril o no será. Todo lo demás son inventos y cosas alejadas de la realidad".