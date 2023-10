Sevilla vista a través de los ojos de Europa

A veces es necesario mirar a través de los ojos del otro y escuchar a los demás hablar de lo que para nosotros es cotidiano. Eso ha pasado en la conferencia sobre Sevilla como capital del Turismo Inteligente que se celebró en el Parlamento Europeo el pasado miércoles 11 de octubre. Allí se habló mucho y bien de la inteligencia en el turismo, o más bien del destino smart. Una palabra inglesa que significa inteligente, pero también elegante y que además es una herramienta para conseguir objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, realistas y de duración limitada.

Aplicados al turismo en una ciudad como Sevilla son sostenibilidad, digitalización y creatividad patrimonial. Y en Europa, lo saben. El vicepresidente de la Comisión de Transporte y Turismo, el húngaro Istvan Ujhelyi indicó que Sevilla está en el camino del turismo del futuro. Durante su intervención demostró tener un gran conocimiento de la cultura y el patrimonio de la capital andaluza y señaló la importancia en la digitalización para conseguir la sostenibilidad y la convivencia entre los ciudadanos y los visitantes.

El lema de la capitalidad de turismo inteligente en Sevilla ha sido Sharing is Smart. En español, compartir es inteligente. El nuevo turismo, no ya el de futuro sino el que está llegando, no es sólo una colección de fotos y lugares que mostrar en las redes sociales. Sobre todo, a partir de la pandemia, cuando viajamos queremos formar parte de la ciudad que visitamos. Ir donde van sus habitantes, comprar donde ellos y acudir a los espectáculos (en este camino es el que se trabaja desde Sevilla City Office), pero también en buscar el equilibrio entre la llegada de turistas y la vida cotidiana de la ciudad.

La delegación sevillana, encabezada por el alcalde, José Luis Sanz, y compuesta por el gerente de Contursa, Antonio Castaño; el responsable del Área de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital, Juan Bueno; Javier Sánchez, responsable de la Oficina de la Capitalidad Europea del Turismo Inteligente y Beatriz Arilla, directora Promoción Internacional & Mice Sevilla City Office, ha podido conocer de primera mano que Sevilla es una ciudad reconocida como un destino de calidad y sostenible.

Bruselas es el corazón de Europa. En el Parlamento Europeo, la delegación sevillana –que tuvo en todo momento a Juan Ignacio Zoido como anfitrión– aprovechó para reunirse con la presidenta Roberta Metsola, anunciar una gran exposición de arte sacro sevillano y pedir fondos para los barrios más pobres de la ciudad, proyectos como la ampliación del Bellas Artes o la retención del talento joven. Todo en un día que comenzó y terminó en el Parlamento Europeo en Bruselas y en el que se trataron temas que afectan directamente a la ciudad.

En cualquier caso, y sin olvidar el lema de compartir es inteligente, durante ese día y medio, sobre todo, se intercambiaron experiencias entre periodistas belgas especializados en viajes que mostraron una especial curiosidad por volver a la ciudad que, en algunos casos, hacía 20 años que no pisaban. "Sevilla lleva estrategia. Va muy bien", comentaban.

Entre las anécdotas, la visita a Sevilla de una colegiala llamada Dubravka Šuica en 1974 y que actualmente es vicepresidenta de la Comisión Europea para Democracia y Demografía. Sevilla fue el destino final del viaje escolar que la llevó desde Dubrovnik pasando por Madrid, Toledo, Alicante, Cádiz, Córdoba y Granada. Aún recuerda con cariño la ciudad, según le contó a Sanz.

Las diferentes reuniones o encuentros terminaban todas igual, con el parlamentario, comisario o presidente de comisión indicando su deseo de ir a Sevilla, casi todos durante la Feria. Alguno comentaba de broma que como se pusieran todos de acuerdo habría que organizar en la Caseta Municipal una recepción para miembros del Parlamento Europeo.