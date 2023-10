Antonio Castaño: "Los sevillanos son el mejor patrimonio que tiene Sevilla y que nunca debería perder"

Antonio Castaño Junca vuelve a tomar las riendas del turismo en Sevilla. Durante el mandato de Juan Ignacio Zoido fue director del Consorcio de Turismo de Sevilla. Como él mismo señala en su cuenta de Linkedin, ha puesto "el pie en más de 75 países del mundo y organizado eventos en más de 50 de ellos". Un conocimiento de destinos turísticos que le hace llegar a una conclusión que repite cada vez que tiene ocasión: "El mejor patrimonio de la ciudad son los sevillanos".

Recuerda un lema que se utilizó en 2013, We love people, porque "es fundamental que Sevilla siga siendo Sevilla, que la ciudad siga teniendo esa esencia que la ha hecho universal, maravillosa, monumental, histórica". Para conseguirlo, pone al vecino en el centro de la planificación turística.

"El sevillano le da al visitante todo su calor, todo su cariño y le enseña una forma de vida que es el secreto de esta ciudad regala al mundo. Sigue siendo ese patrimonio maravilloso que tiene Sevilla y que nunca debería perder", asegura Castaño.

Uno de los grandes retos para los que están al frente de las estrategias turísticas de las ciudades es la convivencia entre ciudadanos y visitantes, "que al fin y al cabo también son vecinos nuestros durante los días que están". Hay que buscar el equilibrio entre ambos. “Tenemos que darle la medida justa para que sea algo bueno para la ciudad y que no se convierta en un problema”.

Entre las estrategias está la diversificación de la oferta turística. "Hay un problema de base que es el gran secreto de la corona, ¿cuántos turistas vienen a Sevilla todos los años? Esa pregunta no me la sabe responder nadie. Se conocen las pernoctaciones, aproximadamente tres millones y medio. Los que vienen por su cuenta, en coche, que se quedan en casas particulares, que duermen en apartamentos o viviendas turísticas que no están regladas, o los que están en otra ciudad y vienen a pasar un par de días en Sevilla".

Nuevas zonas turísticas

Está convencido de que la ciudad “tiene recorrido para más turistas. El problema es que todos los que llegan no caben en el mismo sitio. Es un problema de ordenación. El barrio de Santa Cruz no puede seguir como hasta ahora. Hay zonas similares en Europa como la Petit France de Estrasburgo por el que vas paseando y se te llenan los ojos de lo maravillosamente cuidado que está todo”, afirma.

Abrir nuevas rutas por otras zonas como la Macarena o Nervión, son algunas de las opciones que Antonio Castaño maneja para descongestionar el casco histórico. Fuera de la ciudad, aboga por trabajar, por ejemplo, con la corona metropolitana. "Valencina, por ejemplo tiene un parque de dólmenes mucho más importante que el de Antequera, y lo que se está descubriendo. Se puede hacer un mix entre la Valencina prehistórica, la Santiponce romana y la antigua Híspalis", apunta.

Entre los objetivos en materia turística del equipo de José Luis Sanz está aumentar las pernoctaciones y atraer un turismo de calidad. Para ello se apuesta por "la altísima gastronomía que hay en Sevilla” y más allá de las tiendas de marcas de alto poder adquisitivo, por la artesanía. “Aquí es donde está el lujo”. Para atraer a estos viajeros, en su mayoría procedentes de Oriente Próximo, Asia o Estados Unidos, son fundamentales las conexiones aéreas. “En la Feria Routes World de Estambul vamos a intentar traer nuevas rutas con compañías aéreas para que pongan vuelos a nuestra ciudad. Nos estamos centrando en eso. Tener conexiones con el mundo asiático, con Turquía, que puede ser un hub maravilloso".

Asimismo, se está trabajando para recuperar el vuelo con Madrid a las 6:00 que se perdió . “Esto vale más que cualquier vuelo internacional porque te conecta con uno de los aeropuertos más importantes de España”.

Trabajar por el turismo sin perder de vista al ciudadano es una constante durante la conversación, también trasladando las pruebas de control de flujos turísticos al resto de la ciudad para poder controlar el tráfico, la limpieza, la movilidad. “Sevilla tiene que aspirar a ser una ciudad que utilice la inteligencia digital para hacer fácil la vida del ciudadano y también de los visitantes, que no dejan de ser ciudadanos por unos días”. Respecto a las viviendas turísticas, espera que el decreto de la Junta de Andalucía que posibilitará a los ayuntamientos para regularlas “ponga orden en este mundo. También habría que trabajar con las plataformas. Sólo deberían publicar en sus webs los alojamientos que tengan la licencia en regla”, señala.