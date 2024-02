Retenciones kilométricas y momentos de tensión entre agricultores y Guardia Civil en la protesta en la A-49

La protesta de agricultores en la A-49 está provocando, como era de esperar, retenciones kilométricas en toda la carretera, tanto en sentido Huelva como en sentido Sevilla. La autovía está bloqueada a la altura de las salidas hacia Sanlúcar la Mayor y Benacazón. Los tractores ocupan dos de los tres carriles de la carretera y se ha dejado un vial libre, que sin embargo está también cortado la mayor parte del tiempo.

La Guardia Civil va dando paso en periodos cortos cada 15 minutos aproximadamente. Esta medida sólo está vigente para los turismos, y también para vehículos de emergencia, como una ambulancia que pasó alrededor de las once de la mañana y que pudo abrirse paso a duras penas a través del tapón. A los camiones y furgonetas no se les está permitiendo la circulación, por lo que la cola de estos vehículos alcanza ya varios kilómetros.

Precisamente este ha sido el origen de uno de los episodios de tensión que se han vivido durante este mañana, cuando la Guardia Civil ha permitido el paso de varios camiones para tratar de liberar algo la circulación por la autovía. Estos trailers se habían colocado en el carril izquierdo de la misma, por lo que era imposible que los turismos que venían detrás pudieran pasar. Los agentes del instituto armado han permitido el paso de varios camiones, con la consiguiente indignación de los agricultores, que se han colocado delante de uno de los vehículos para impedirle que continuara.

El transportista ha frenado el camión sin problema y se ha entablado una pequeña negociación entre los guardias civiles que dirigen el operativo y los miembros del piquete. "Yo no me quiero quedar con ustedes", les ha dicho uno de los agentes, con gran mano izquierda, a los manifestantes, que han accedido a que pasaran los camiones con la condición de que éstos se quedaran apartados a la derecha unos metros más adelante y no siguieran su camino hacia Sevilla.

"Claro, se colocan en el carril izquierdo y tienen que pasar porque si no, no pasa nadie más", protestaba uno de los manifestantes. "Deben ustedes irse atrás y pedirles que no hagan eso", insistía otro, pidiéndole a los guardias civiles que ordenaran como buenamente pudieran la retención para que los camiones y furgonetas quedaran en los carriles central y derecho y los turismos permanecieran en el izquierda y fueran pasando en los tiempos habilitados para ello.

Uno de los agricultores que se está manifestando en este punto es Antonio Medina, que viene con agricultores del Aljarafe, de Villamanrique y de la zona del Condado. Denuncia que la situación del campo ha llegado al límite porque "los costes son insostenibles y están por encima de los beneficios".

Decenas de agricultores cortaron este miércoles varios puntos estratégicos en los accesos a Sevilla, en la jornada más importante de las protestas que está llevando a cabo el campo para denunciar los elevados costes de producción y la competencia desleal de países no comunitarios ante la inacción de las autoridades europeas.

Una de las autovías que se ha cerrado desde las diez de la mañana es la A-49, que conecta Sevilla y Huelva y supone uno de las principales entradas a la capital andaluza, y que cada día soporta un importante flujo de vehículos de los miles de trabajadores que acuden a Sevilla a desempeñar su labor desde sus residencias en la comarca del Aljarafe.