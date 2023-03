Se desconvocan los paros en Tussam y Metro de Sevilla en Semana Santa

El comité de empresa y la compañía que gestiona el Metro de Sevilla han alcanzado este viernes un principio de acuerdo que conlleva la desconvocatoria de la huelga prevista para Semana Santa y Feria. El anuncio llega horas después de que este jueves la Agrupación Sindical de Conductores (ASC), el sindicato mayoritario en la sociedad Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Ayuntamiento hispalense, decidiera suspender el paro parcial que había convocado para la tarde de este Viernes de Dolores, después de que anunciase ya la posibilidad de alterar la fecha o promover movilizaciones más duras, ante los servicios mínimos dictados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo para su calendario de paros parciales.

En lo que al Metro se refiere, según ha informado en un comunicado FESMC UGT-Sevilla, el preacuerdo recoge un incremento salarial para este año del 5,28 % para el salario base y para el resto de pluses menos plus de convenio y productividad la subida de IPC, y en el año 2024 un aumento del IPC real con un tope del 3 % y el 6 % para todos los conceptos, salvo el plus de convenio y plus de productividad, igual en 2025 y 2026.

Se ha acordado también la creación de un plus lineal para todo el personal de líneas de treinta euros mensualmente, en 2023 y 2024, 2025 y 2026, de 65 euros por cada punto porcentual del IPC con un límite de 325 euros. Además, se ha pactado la creación de un plus de servicios especiales, de forma escalonada siendo para 2023 de 20 euros, 2024 de 35 euros, 2025 de 35 euros y 2026 de 45 euros También contempla dietas para el turno de tarde, para todo el personal que entre antes de las 21.45 y salga después de las 23.45 horas, y la reducción de la jornada de trabajo para el 2024 en ocho horas y un día, e igual para los demás años

Respecto a los paros parciales anunciados por la ASC en Tussam, que ha impugnado los servicios mínimos del 70% fijados por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, responden a la reivindicación del desbloqueo de la negociación permanente, la solicitud de prórroga de las jubilaciones parciales, la demanda de un acuerdo de mejoras para los empleados de mayor edad y la demanda de "respeto al espíritu del acuerdo de los trabajadores del turno partido".