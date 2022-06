Últimos avances para tratar la DMAE

"Un día, al levantarme, noté una pérdida de visión repentina en mi ojo izquierdo. No podía distinguir las imágenes. Los objetos los veía distorsionados. Era como una sensación de estar viendo bajo el agua”, explica Mª Pilar que tiene degeneración macular asociada a la edad (DMAE) desde los 66 años.

Como ella, entre un 7% y 10% de personas en España mayores de 65 años padecen esta enfermedad según las últimas publicaciones científicas. Unas cifras que aumentan exponencialmente a mayor edad en la población.

“El aumento de la esperanza de vida aumenta la prevalencia de la DMAE. En el pasado, al no contar con tecnología diagnóstica precisa y tratamientos efectivos, esta enfermedad estaba infradiagnosticada”, explica el doctor Adrián Hernández desde la unidad de retina y mácula de la clínica oftalmológica de Sevilla de Oftalvist. Actualmente, “en pacientes con degeneración macular activa, mediante una actuación preventiva y un tratamiento precoz, se pueden conseguir buenos resultados evitando la progresión de la enfermedad, frenando la pérdida progresiva de visión e incluso mejorándola”.

La DMAE es una patología degenerativa que afecta a la mácula, parte de la retina encargada de la visión central, de precisión, detalle y colores de los objetos y personas a nuestro alrededor. Existen dos grandes subtipos de esta enfermedad, la DMAE húmeda, neovascular o exudativa, que representa 1-2 casos de cada 10 del total, y provoca una pérdida severa y rápida de la visión central. Por otro lado, la forma seca o atrófica, que es la más frecuente, se caracteriza por una pérdida progresiva y lenta de la visión central, desde leve o moderada en la mayoría de los casos, hasta grave y muy incapacitante en algunos otros.

El tratamiento para la DMAE en su forma húmeda se realiza con medicamentos antiangiogénicos que se inyectan de forma intravítrea en el ojo según la pauta adecuada para cada paciente.

Fue el caso de Mª Pilar, paciente de Oftalvist. “Tras la realización de una tomografía de coherencia óptica (OCT) en la primera consulta, el especialista me confirmó que tenía degeneración macular en ambos ojos. En el ojo izquierdo de tipo húmedo y en el derecho de tipo seco”. Durante los últimos diez años que ha estado en tratamiento, Mª Pilar ha conseguido una visión casi perfecta en su ojo izquierdo donde padece DMAE húmeda. “He perdido un poco de agudeza visual por unas cataratas incipientes pero aún así tengo una visión del 85%, lo suficiente para hacer una vida totalmente normal”.

Según señala el doctor Ernesto Pereira, desde la experiencia de Oftalvist, con este tipo de tratamiento no quirúrgico, no solo se consigue “prevenir la pérdida de visión hasta en un 90% de los casos, sino mejorarla en uno de cada tres de estos pacientes”. Un tratamiento, eso sí, que debe considerarse crónico y no debe ser suspendido aleatoriamente.

Buenas noticias para la DMAE seca

No ocurría lo mismo con la DMAE seca hasta hace bien poco. Para los pacientes con este tipo de degeneración macular, la más frecuente y con mayor índice de ceguera a nivel mundial, “no teníamos un tratamiento específico y efectivo hasta el momento”, señalan desde esta unidad de retina de Oftalvist. En la actualidad, el Programa de Ensayos Clínicos de este grupo oftalmológico participa en varios estudios internacionales que tienen como objetivo frenar la evolución del crecimiento de esa atrofia que afecta a la mácula.

Últimas novedades en DMAE húmeda

Desde hace unos años, desde Oftalvist participan activamente en diferentes proyectos de investigación con el objetivo de reducir el número de inyecciones intravítreas necesarias a través de nuevos medicamentos que duren más tiempo dentro del ojo y mejoren su efectividad.

En esta línea, el pasado mes de marzo el Grupo Oftalvist se convirtió en el primer centro oftalmológico en nuestro país en insertar un innovador sistema de liberación intraocular sostenida de fármacos antiangiogénicos en un paciente. Este primer implante ocular permanente y recargable, realizado dentro del marco de un ensayo clínico de carácter internacional promovido por los laboratorios Roche, ha consistido “en una operación poco invasiva y conlleva una enorme ventaja para los pacientes al poder rellenar de medicamento el dispositivo, una vez implantado, cuando al cabo de los meses sea necesario, siendo un procedimiento simple y que se realizaría en la misma consulta”, subrayan los especialistas responsables de este prometedor estudio.

Rehabilitación visual en casos avanzados

En pacientes con DMAE avanzada en fase cicatricial, en los cuales ya no es posible ningún tratamiento médico para mejorar la enfermedad, la única opción hasta ahora, para intentar mejorar su visión, era la ayuda de dispositivos ópticos de baja visión en gafas, lupas, etc.

Actualmente desde Oftalvist han comenzado a implantar también lentes intraoculares, asociadas a cirugía de catarata, diseñadas para mejorar la visión en estos pacientes para los que ya no existe solución médica. Son lentes que potencian la visión periférica de la mácula y/o magnifican las imágenes, y asociadas a un proceso de rehabilitación visual, llevado a cabo por especialistas en baja visión, pueden mejorar la visión y la posibilidad de volver a realizar algunas de las actividades de la vida diaria para los que estos pacientes estaban incapacitados.

Dentro de estos avances, el grupo Oftalvist ha sido seleccionado como referencia en Europa por Samsara Visión para comenzar a implantar su nuevo dispositivo intraocular SING-IMT. Se trata de un paso más en esta línea, al no tratarse realmente de una lente intraocular, si no de un micro-telescopio diseñado para magnificar las imágenes y reducir el impacto que tiene el escotoma central en la visión de estos pacientes con DMAE avanzada.