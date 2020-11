Usuarios denuncian que hay centros de salud de Sevilla donde ya no hay vacunas para la gripe

Vacunarse contra la gripe se presentaba este año como una prioridad por los riesgos de la coinfección con el coronavirus, pero conseguirlo está siendo año algo más complicado que en años los anteriores. Demoras, cambios de criterios para coger citas y, ahora, falta de existencias. Así lo denuncian usuarios de centros de atención primaria de la provincia. Una situación que se suma a la importante lista de espera para la citación en sí y que está empezando a provocar la inquietud entre las personas de avanzada edad y los pacientes de riesgo.

Una vecina de Espartinas, que prefiere quedar en el anonimato, es una de las afectadas y cuenta que llevaba escuchando por el pueblo "hace ya un mes" comentarios sobre la inexistencia de dosis en al centro de salud. Un mes que es precisamente el tiempo que asegura llevar esperando desde que cogió a finales de octubre. "Ya antes tuve que esperar otros varios días para tener cita con mi médico de cabecera para que me la prescribiera", apunta. Su sorpresa llega cuando, "tras perder media mañana" en la cola para entrar al centro de salud y lograr por fin llegar a la consulta de enfermería recibe la noticia que desde hace un mes circula por el municipio. "Me dicen que no hay vacunas y se quedan tan panchos", manifiesta la mujer, que asegura que al pedir una explicación del porqué no había sido avisada y haber podido evitar así el desplazamiento así como la aglomeración de gente en la puerta, sobre todo, porque es paciente de riesgo, le dijeron que no había sido posible "porque tienen mucha gente esperando".

Atónica ante esta situación, la mujer asegura que "por primera vez" se ha visto en la necesidad de rellenar una hoja de reclamaciones porque "es una vergüenza la gestión que se está haciendo desde Sanidad". "No es normal con todo lo que se está insistiendo en la vacunación de la gripe que no haya dosis para los pacientes que somos de riesgo", añade.

También en las farmacias empiezan a escasear las dosis. Esta misma mujer asegura que su marido, que ante la incesante concienciación por la mayor vacunación posible este año había decidido ponérsela por primera vez, y que lleva tres semanas esperando a que lleguen existencias.

Las demoras en las citas y la falta de dosis se repite, según han confirmado otros usuarios y profesionales en otros puntos de la provincia y la capital. En Palomares del Río, otro vecino de riesgo, en este caso diabético, asegura haberse quedado también sin vacunar, habiéndose igualmente enterado el mismo día en el que tenía la cita y una vez accedió al centro de salud. También se han dado casos en Bollullos de la Mitación.

Unas quejas que llegan días después de que Salud anunciara un cambio en el sistema de citas para la vacunación ante la gran demanda experimentada en las seis primeras semanas de campaña y que han puesto en riesgo el desabastecimiento para aquellas personas para las que está clínicamente indicada.

La Junta de Andalucía ha retirado las opciones para solicitar la vacuna de la aplicación para teléfono móvil Salud Responde y de la aplicación para web ClicSalud+ con el único objetivo de priorizar a los mayores de 65 años. Eso deja fuera al resto de pacientes para los que tendrán que ser sus médicos de familia los que decidan si se la mandan o no.