Vacunación sin cita contra la meningitis y el papiloma para los universitarios de Sevilla

Los universitarios sevillanos tendrán una nueva oportunidad para completar su vacunación en caso de que la tengan incompleta. La Coordinación Provincial de Vacunación de la Consejería de Salud y Familias en Sevilla ha organizado una campaña para la inmunización contra la meningitis y el papiloma sin necesidad de cita previa dirigida a adolescentes mayores de 18 años. Una población en un tramo de edad "de especial vulnerabilidad a estas infecciones", según el referente de Vacunación Provincial y subdirector de Enfermería del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, Adriano Sianes.

La campaña se desarrollará entre los días 2 y 8 de junio y contará con la participación e implicación de profesionales de todos los distritos y áreas de gestión sanitaria junto al sector universitario en la provincia. Para ello, los profesionales sanitarios de los distritos sanitarios Sevilla, Aljarafe y Norte, junto a los de las áreas de gestión sanitaria Sur de Sevilla y Osuna se desplazarán a los diferentes puntos de vacunación.

La logística provincial para esta proyecto tiene preparadas un total de 2.900 vacunas frente al meningococo y el papilomavirus a administrar en un total de cinco puntos distribuidos en la provincia de Sevilla: Universidad de Sevilla, Centro Universitario de Enfermería San Juan de Dios en Bormujos, Centro Universitario de Osuna, Universidad Loyola de Dos Hermanas y Universidad Pablo Olavide.

En concreto, según el calendario previsto, los días 2, 6 y 7, los universitarios podrán acudir a la localización del SADUS Los Bermejales donde se vacunará de 9 a 13:00 horas con una previsión de 500 vacunas al día. Por su parte, el Centro Universitario de Enfermería de San Juan de Dios en Bormujos tiene preparadas 200 vacunas para administrar el día 2 de junio de 9:30 a 13:30. Ese mismo día 2 de junio, la Escuela Universitaria de Osuna (Edificio CREAR, frente al Hospital de La Merced) se tiene organizada la sesión de vacunación de 11:00 a 18:00 horas con una previsión de 600 dosis. Seguidamente, el día 7 de junio, la Universidad Loyola de Dos Hermanas destinará su Pabellón Deportivo, de 9:00 a 13:30. para la administración de otras 300 vacunas. Mientras que el día 8 de junio le tocará el turno a la Universidad Pablo Olavide con la misma cantidad, 300 vacunas, a administrar en el mismo horario de 9:00 a 13:30.

El llamamiento es para ambos sexos en el caso de la meningitis y sólo para las estudiantes, en el papiloma, ya que en Andalucía la vacuna contra esta última enfermedad no está autorizada para los varones, como ya ha hecho Cataluña.

Alta prevalencia en adolescentes

La vacunación elegida no es casual. Muchos de los universitarios están inmunizados sólo contra la meningitis C, ya que cuando eran pequeños ese era el fármaco que había. Pero luego apareció en el mercado una vacuna mejorada que incluye, además de esa variante, otras, como la A, W e Y. Estas dosis más completas se incluyeron en el calendario vacunal gratuito del SAS en diciembre de 2021. Pero los adolescentes a los que no les tocó por calendario o que no se la pusieron por lo privado, únicamente están protegidos contra la meningitis C. Así que el SAS, con esta vacunación sin cita, pretende una captación de jóvenes para completar su protección. Además, estas otras variantes -A, W e Y- son bastante comunes en otros países europeos a los que muchos alumnos de las universidades sevillanas se desplazan por becas o estudios.

Por otro lado, el virus del papiloma humano es actualmente la causa más frecuente de infecciones de transmisión sexual. Para algunas personas, esta infección puede producir: infección persistente, verrugas genitales lesiones preneoplásicas y cáncer, sobre todo a nivel genital (cuello del útero, vagina, vulva, ano, pene y escroto), pero ya se sabe que también puede producir patología oncológica en cabeza y cuello. Por tanto, y del mismo modo, esta campaña se dirige a captar a las jóvenes que ya han cumplido los 18 años y aún no se han vacunado del Virus del Papiloma Humano.

Desde la Coordinación Provincial de Vacunación en Sevilla agradecen la "implicación profesional" de los distritos de atención primaria y áreas de gestión sanitaria de la provincia junto a la colaboración y apoyo de las universidades participantes en esta estrategia de prevención y salud pública.