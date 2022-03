Los pediatras sevillanos piden la vacuna del papiloma para los niños

Los pediatras siguen reclamando la financiación por parte del sistema público de salud de una vacuna que, aunque está en el calendario oficial aprobada por el Ministerio de Sanidad, consideran necesario que su administración se extienda a toda la población infantil. Se trata de la vacuna del virus papiloma humano (VPH), que actualmente se administra gratuitamente a las niñas de 12 a 18 años, pero que la Asociación Española de Pediatría (AEP) lleva varios años reivindicando también para los varones. Son dos las razones: que no sean transmisores de la infección y que no la sufran ellos mismos.

El virus del papiloma humano, del que hoy se celebra su Día Internacional, es el causante de gran parte de los cánceres de cuello uterino, pero no sólo afecta a las mujeres y niñas, sino que los varones también se pueden contagiar y desarrollar lesiones genitales o cáncer. Por eso la vacuna, que salió en España al mercado a finales de 2007, se incorporó un año más tarde al calendario vacunal gratuito del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Pero sólo para las niñas. Se les administra a los 12 años, en dos dosis, distanciadas entre sí por seis meses.

Según alerta la Sociedad Española de Contracepción (SEC), el VPH causa "una pandemia lenta, de gran impacto y muy desconocida". Es la infección de transmisión sexual más frecuente a pesar de que –recuerda la SEC– "hay medios para prevenirla": la vacuna. El cáncer de cuello de útero –desencadenado en la mayoría de los casos por el VPH– es el cuarto más frecuente en la mujer y representa el 7,5% de la mortalidad femenina oncológica.

Pero la SEC advierte que ese virus también es causa de "un no desdeñable porcentaje" de lesiones cancerígenas de ano, vulva, vagina, pene y orofaringe. De modo que debido a las diferentes prácticas sexuales –incluidas las anales y orales– las consecuencias no sólo se dan en mujeres.

El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, el pediatra y experto en vacunas Alfonso Carmona, defiende que este fármaco se incluya en el calendario del SAS también para los varones. "Es fundamental que la vacune se ponga por igual a niños y niñas porque, además de las afecciones que puede tener esta enfermedades en los varones, ellos son los primeros transmisores de este virus y, por lo tanto, que estén protegidos es la principal forma de cortar la transmisión", explica.

Carmona reconoce el "gran esfuerzo" que Sanidad está haciendo en vacunas y confía en que el SAS la amplíe pronto a los varones, pero mientras tanto, el pediatra recomienda a los padres de los niños que colaboren y la costeen de su bolsillo porque las vacunas son "un bien muy preciado para prevenir enfermedades y el más barato", recalca.

Alfonso Carmona es, además, presidente y fundador del Grupo IHP desde el que desde hace varios años se desarrollan campañas para fomentar la vacunación contra el papiloma. El coordinador de su Unidad de Estudios e Investigación, el doctor Ignacio Salamanca de la Cueva, recuerda que "el VHP nos afecta a todos". Es erróneo pensar que sólo deben vacunarse las niñas. Tanto los chicos como las chicas están en grave riesgo de padecer esta enfermedad en algún momento de sus vidas, recalca.

Salamanca recuerda que el virus del papiloma humano es el responsable de las verrugas genitales y de cerca del 100% de los cánceres de cérvix (también llamado cáncer de cuello uterino), del 90% de los anales, 70% de vagina, 50% de pene, 40% de vulva y entre el 13 y el 72% de las infecciones asociadas a la boca y la faringe. "Debemos insistir en la importancia de la vacunación en niños, no sólo para reducir la transmisión del virus, sino para evitar, también, las complicaciones que el VPH puede ocasionar en los varones", asegura.

El presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria de Atención Primaria (SEPEAP) y pediatra en el centro de salud Amante Laffón en Sevilla, Cristóbal Coronel, también insta a que el SAS incluya esta vacuna en su calendario para los varones andaluces en consonancia con la propuesta de la AEP. "Se ha visto que la vacunación en el varón no sólo es cuestión de igualdad y equidad sino de justicia puesto que es la mejor estrategia para evitar la enfermedad y por otro lado podrá prevenir en su caso diversos cánceres y lesiones en el varón también", afirma.

Según los últimos datos de los que dispone, referidos al año 2020, en Andalucía el 82,4% de las niñas de 12 años se vacunaron contra este virus. El pediatra insiste en que las niñas no inmunizadas se vacunen y que, mientras el SAS decide si amplía esa cobertura a los varones, los padres asuman su vacunación. "Debemos informar a todas las familias de todas aquellas actividades preventivas que tengamos a nuestro alcance, sean o no financiadas. La experiencia nos dice que tras un periodo variable de tiempo todas estas estrategias son posteriormente implementadas en el calendario vacunal común, que no único", indica Coronel.