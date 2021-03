El Valme es el primer hospital que vacía de pacientes su planta Covid

Si hace poco más de un mes el Hospital de Valme era el más perjudicado de la provincia en cuanto al volumen de hospitalizados por coronavirus, desde el pasado lunes, apenas 30 días después, se ha convertido en el primer centro que vacía de pacientes su planta Covid. Una buena noticia que deja el tercer embiste de la pandemia y que llena de esperanza a los profesionales de este hospital referente para la población del Sur de la provincia.

La remisión de la tercera ola lleva varias semanas dejándose notar en los centros sanitarios sevillanos donde, a día de hoy, son 213 los enfermos que siguen ingresados por esta patología. También la reapertura del Hospital Militar, en pleno pico de la oleada, como nuevo Hospital de Emergencia Covid, y con una oferta superior a las 140 camas, ha sido clave para la rápida recuperación asistencial del resto de centros sanitarios de la provincia.

Han sido dos meses de dura lucha contra el virus desde que ya a principios de enero se empezaran a notar en los hospitales sevillanos los efectos de las fiestas navideñas cuando todavía el volumen de hospitalizados de la segunda ola no había terminado de remitir. “Ha habido momentos muy duros. El coger de la mano a tus pacientes y decirles que tienen que aguantar un día más cuando te interrogan en silencio, con su mascarilla con altos requerimientos de oxígeno y con su mirada fija en tus ojos porque saben que su situación es muy crítica o el transmitir esa gravedad al familiar que no puede estar presente o informarle de un fallecimiento no es nada fácil”, afirma al respecto el internista en el Valme, José Ángel García, que advierte de que “habrá que seguir las recomendaciones sanitarias para evitar no naufragar en una nueva ola ahora que estamos a pocos metros de la orilla”.

Pero la victoria no es todavía absoluta en este centro ya que todavía son ocho los pacientes ingresados en la unidad de Cuidados Intensivos, donde se sigue librando la batalla más dura contra el virus.

Por otro lado, la lucha contra el Covid-19 continúa en el resto de hospitales de la provincia donde aún quedan personas hospitalizadas tanto en las plantas Covid como en la UCI. Aun así, nada que ver con la situación que vivieron estos centros a principios del mes pasado cuando el fantasma de la saturación llevó a la suspensión de toda actividad quirúrgica programada no urgente e incluso a la aprobación de un plan extraordinario de hospitalización por parte de la Junta de Andalucía en el que se previeron más de 600 camas extrahospitalarias en los hoteles Macarena y Pirula de Écija y el albergue juvenil de Constantina.

El panorama en estos momentos es bien distinto. Según ha podido saber este periódico, en el Hospital Virgen del Rocío, el buque insignia de la sanidad pública andaluza, apenas queda un ala, la sexta B, dedicada a la atención de estos enfermos. En el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, en Bormujos, los enfermos de Covid no ocupan a día de hoy ni la mitad de una planta. Mientras en el Macarena, al que pertenece toda la población del área Norte de la provincia, donde la incidencia del Covid es más elevada en la actualidad, todavía son tres alas las que siguen atendiendo a personas con coronavirus.

En cualquier caso, un alivio hospitalario que empieza a poner rumbo hacia la salida de la tercera ola y al que ha contribuido, en buena parte, la apertura del nuevo Hospital de Emergencia Covid-19, dependiente del Virgen del Rocío. Las instalaciones abrieron sus puertas el pasado 1 de febrero como centro receptor de pacientes Covid derivados del resto de hospitales a fin de poder agilizar el funcionamiento de los mismos de cara a la atención del resto de patologías.

Los profesionales que trabajan en este nuevo hospital han atendido 218 ingresos desde su reapertura, de los que 151 pacientes ya se recuperan de la enfermedad en sus domicilios. La estancia media en este centro está siendo de 5,96 días. En la actualidad los pacientes en planta rondan el medio centenar y son menos de una decena los que están en la UCI.