Vanesa Martín avanza en Twitter parte de la letra de su pregón para el Orgullo de Sevilla

A la cantante malagueña Vanesa Martín le quedan unas horas para pronunciar su pregón por el Orgullo de Sevilla. Un acto que se celebrará en la Alameda de Hércules, enclave donde tradicionalmente se celebra esta fiesta y donde ofreció el año pasado su disertación María del Monte, emocionando a todos los presentes.

La intérprete de canciones tan exitosas como Quién lo diría, Complicidad o Si pudiera, ha querido compartir parte de la letra que interpretará esta noche en el escenario que se ha dispuesto en la Alameda de Hércules para los conciertos que se celebrarán hasta el sábado 24 de junio, fecha en la que se subirá el grupo de indie Miss Caffeína. La cantante ha confesado en cuenta personal de Twitter el siguiente mensaje: "Ayer escribí algo que esta noche os cantaré en Sevilla. En este pregón que ya arde por salir... Os dejo un trocito de la letra...".

A este mensaje lo acompaña una captura de pantalla con los versos que seguramente interpretará en su pregón que, como no podía ser de otro modo, tendrá un peso musical importante: "Yo he sido el amor escondido / el tiempo perdido, una vida a medias / He sido la risa frenada / La mano furtiva, la manta en la pierna / He sido el amor de segundas / Cabeza confusa, la 'cash converter' / He sido quien falta en la foto, pero por vivir tanto no se arrepiente" .

Vanesa Martín ha manifestado a Diario de Sevilla su gratitud y emoción por haber sido elegida como pregonera: "Me hace mucha ilusión que hayan pensado en mí para el pregón y te agradezco el matiz de encontrar en mis letras reivindicación, porque yo creo que sí la hay. Como mujer reivindico la igualdad. También la libertad de cada uno para que se enamore y para fluir. En estos años que vivimos, ponerse etiquetas en cuanto a la sexualidad me parece cateto. Afronto el pregón con inquietud porque sé que el año pasado el listón quedó muy alto. Pero también con ilusión, con honestidad y con mucha verdad. Espero estar a la altura y hablar desde lo que entiendo por amor, las anécdotas que he vivido y reivindicar la libertad de cada uno, además del respeto por encima de todo".

La cantante actuará el 29 de junio en Icónica Fest

La malagueña actuará el jueves 29 de junio en el Icónica Fest, donde presentará su último trabajo Placeres y pecados. Los sevillanos podrán deleitarse del idilio entre la intérprete y Sevilla en la majestuosa Plaza de España.