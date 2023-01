Veto a los patinetes en el Metro de Sevilla: "Y ahora, ¿cómo llego yo al trabajo?"

El Metro de Sevilla ha vetado la entrada de los patinetes eléctricos en hora punto como ya hizo anteriormente con las bicicletas. Diariamente, numerosos usuarios acceden a este transporte público desde primera hora de la mañana con un vehículo de movilidad personal. La mayoría de estas personas son trabajadores y estudiantes, que usan el patinete eléctrico para llegar hasta Sevilla y evitar así usar coches propios, con los problemas que esto supone de tráfico, aparcamiento y contaminación, entre otros. Basta acercarse estos días a conversar con los usuarios de patinete para conocer cómo esta prohibición puede condicionar sus vidas.

"¿Cómo voy a llegar ahora al trabajo?", se pregunta Samanta Gómez, una joven vecina de Mairena del Aljarafe, que cada mañana coge uno de los primeros trenes para llegar a su puesto de trabajo en Tablada. "De mi casa a la estación de Ciudad Expo hay unos 20 minutos andando, que en patinete recorro en poco más de 5 minutos. Luego me bajo en la parada de Parque de los Príncipes, y recorro algo más de un kilómetro en mi patinete. ¿Lo puedo hacer andando? Sí, pero tardaría casi una hora en recorrer un camino que hoy hago entre 20 y 25 minutos en total. ¿A qué hora tendría que levantarme para llegar a tiempo al trabajo? Y todo esto a las siete de la mañana, con el peligro que puede suponer andar sola, sin apenas transeúntes y aún de noche".

Para Mateo Álvarez, un joven estudiante de la Universidad de Sevilla, la solución de Metro de habilitar más plazas de aparcamiento para los patinetes eléctricos en las estaciones no es suficiente. "¿Cómo voy a dejar durante siete u ocho horas un patinete que vale 400 euros nuevo en una estación para que me lo roben? ¿Va a contratar Metro de Sevilla más vigilantes de seguridad? ¿Y si me lo roban, quién es el responsable", se queja este universitario mientras espera el tren en la parada de Plaza de Jerez junto a su vehículo recién estrenado. "Le pedí a los Reyes un patinete para ir desde Palomares a Ciudad Expo a coger el metro. Mi familia hizo un esfuerzo económico y 20 días después me entero de que no puedo acceder al Metro con él en hora punta", continúa el joven Mateo. "Estoy cabreadísimo".

Junto a él está su compañera Sonia que asiente con la cabeza mientras el estudiante habla. "Es cierto que hay muchos patinetes eléctricos y la convivencia con el resto de usuarios del Metro es complicada. A las tres de la tarde en el metro parecemos sardinas en lata, pero ¿el problema son los patinetes? ¿Por qué no aumentan la frecuencia de los pasos de los trenes o ponen en servicio más trenes dobles o incluso triples? Resulta más que evidente que hay una alta demanda".

Otra usuaria espera en la misma estación con otro vehículo eléctrico plegado: "Nos han fastidiado mucho. Parece que hay una cruzada contra los patinetes y las bicicletas. Veo diariamente a muchas personas, no sólo jóvenes, también señoras y señores de 50 y 60 años, con bicicletas plegables, que esperan civilizadamente el metro", reconoce la mujer. "Los vigilantes debería llamar la atención a todos aquellos que no plieguen sus patinetes o bicicletas, pero, claro, la opción más fácil es prohibirlos y seguir cargándonos el medio ambiente". Esta mujer asegura que si no puede acceder al transporte público con su patinete volverá a utilizar su coche propio: "Más atascos y más contaminación, eso es lo que van a conseguir. En esta ciudad nadie apuesta por el transporte sostenible. Mucha palabrería y buenas caras, pero a la hora de la verdad, es todo mentira".

Un joven escucha atento la conversación y replica: "Podrían poner el mismo empeño en que la gente cumpla la norma y use las mascarillas dentro del metro en vez de fastidiar así a la gente".

A pesar de las nuevas restricciones, existe una posibilidad que no está contemplada: introducir el patinete plegado en una bolsa, al igual que las bicicletas. De este modo, los usuarios pueden eludir la norma, ya que los vigilantes de Metro no pueden abrir las pertenencias de los usuarios y requisar su contenido.

¿A partir de cuándo no se podrá viajar con patinete en Metro?

Globalvía, la empresa concesionaria, va a limitar la entrada de los vehículos de movilidad personal en hora punta de lunes a viernes a partir del miércoles 1 de febrero. La empresa está informando a los viajeros de estas novedades e incluso ha editado un folleto explicativo. La bicicleta plegada sí se admite en cualquier horario si no supera los 100X60X25 cm.

Las horas punta de la limitación de patinetes son de 7:30 a 9:30, de 13.30 a 15:30 y, por la tarde, de 18:30 a 20:30. La alternativa es dejar el patinete aparcado en los estacionamientos con recarga eléctrica gratuita que hay en 10 estaciones: Ciudad Expo, Cavaleri, San Juan Alto y San Juan Bajo, Parque de los Príncipes, Cocheras, Pablo de Olavide, Condequinto, Montequinto y Europa.

En el resto de estaciones, Metro permite dejar el patinete en los aparcabicis (Puerta de Jerez y Prado, Ciudad Expo, Cavaleri, San Juan Alto, San Juan Bajo, Parque de los Príncipes, Plaza de Cuba, San Bernardo, Cocheras, Pablo de Olavide y Condequinto). Estos aparcamientos se pueden usar durante el horario en que la línea está en funcionamiento.

En las horas valle del día no hay restricción alguna de patinetes. Estas son desde la apertura a 7:30, de 9:30 a 13:30, de 15:30 a 18:30 y de 20:30 al cierre. Las franjas de la semana en las que sí se puede acceder al Metro con patinetes son los fines de semana (sábados y domingos) y los festivos, así como en los meses de verano de julio y agosto.