Vox mete a ETA en los Goya de Sevilla

Las réplicas a tamaño gigante de los Goya que adornan desde unos días varias calles de la ciudad han amanecido con unos carteles que vinculan la ceremonia del cine español con la banda terrorista ETA. ¿A qué se debe? La portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, manifestó ayer que la celebración de la gala en Sevilla "es un capítulo más del blanqueamiento de ETA", al figurar como nominada al título de Mejor película de animación una obra del veterano músico vasco Fermín Muguruza, partidario de la independencia de Euskadi y de EH Bildu y otrora candidato independiente en las listas de Euskal Herritarrok.

"Goya ETA. Muguruza Filoetarra" o "Muñoz utiliza Sevilla para blanquear a ETA". Estos son algunos de los mensajes colocados en las réplicas un día después de que, junto a familiares de víctimas del terrorismo de la disuelta banda ETA, Peláez ha opinado que "la gala de los Goya es un acontecimiento que tiene más de político que de cultura cinematográfica, pero este año, la izquierda y la extrema izquierda española, con la colaboración entusiasta del alcalde van a poner la alfombra roja para que desfile un personaje siniestro como es Fermín Muguruza".

"La presencia de Muguruza en Sevilla no es bienvenida para una mayoría de sevillanos que no olvidan, ni pueden olvidar, el daño irreparable que los amigos de Muguruza han provocado durante décadas. No podemos ni queremos olvidar a los mil españoles, víctimas inocentes, que han caído bajo las balas o los explosivos de ETA", ha dicho la portavoz municipal de Vox y aspirante a la Alcaldía rememorando los atentados de la banda terrorista, disuelta en 2018 tras cesar su actividad en 2011.

Las estatuas gigantes del Premio Goya se encuentran en la Plaza San Francisco, Pl. de España, Glorieta frente a Casino, Plaza del Altozano, FIBES, Nervión Plaza, terraza Marqués de Contadero, Sevilla Este (frente a Mercadona) y Santa justa.

Sevilla acoge mañana la ceremonia de entrega de la 37 edición de los Premios Goya en el Auditorio Andalucía (Fibes). Como antesala a la gala, la Academia de Cine, con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, ha programado distintas actividades previas.