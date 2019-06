Vox se opone al izado de la bandera gay en el Ayuntamiento de Sevilla

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado hoy que la bandera gay ondee en la Casa Consistorial y ha apuntado que la única enseña que debería ondear en un edificio público como éste es la nacional, "la única que nos representa, encarna nuestra libertad e incoprora nuestros valores constitucionales".

La bandera del colectivo Lgtbi será colocada en la sede municipal de la Plaza Nueva con motivo de la celebración de la semana de la diversidad. Esta mañana ha sido entregada a los responsables de la corporación municipal, que han posado con ella en la puerta del Ayuntamiento. El grupo ha estado encabezado por el alcalde, acompañado por concejales del PSOE, del PP, de Adelante Sevilla y de Ciudadanos.

Para Vox, "la celebración de un colectivo, conformado por un lobby que se basa sus actuaciones en el adoctrinamiento y el menosprecio a los no piensan como ellos, excluyendo en algunas ciudades a los grupos políticos que no les favorecen, no puede ser la bandera de nuestro ayuntamiento ni una semana, ni unsolo día".

El grupo municipal apunta que la citada bandera ni siquiera representa a todo el colectivo homosexual, "si no únicamente a aquellos que se nutren del mismo, pretendiendo adoctrinar y estigmatizar a aquellos que no respaldan sus consignas, coaccionando y manipulando a todas las instituciones del Estado".