Vox votará en contra de los presupuestos de los organismos autónomos "por irreales y continuistas"

El grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla votará este martes en contra de los presupuestos de los organismos autónomos que el gobierno de José Luis Sanz presentará a los grupos políticos. Su portavoz municipal, Cristina Peláez, ha manifestado que “nos encontramos ante un calco de lo que han sido los presupuestos de los organismos autónomos del PSOE a los que siempre nos opusimos y en esta ocasión, por tanto, haremos lo propio. Constatamos una vez más que no hay diferencia entre el PP y el PSOE”.

Peláez ha concretado que “las previsiones de ingresos son irreales y el modelo de gasto muy similar al de los socialistas. Para esto no hace falta un nuevo presupuesto, valdría con prorrogar el de Antonio Muñoz, que es en lo que estamos con este gobierno del PP”.

“Una ciudad que quiere cambiar su dirección política, necesita reajustes significativos e importantes en sus presupuestos, no continuar con lo de siempre con un leve maquillaje meramente estético. Durante varios años consecutivos, la falta de ejecución y, peor aún, la liquidación de unos ingresos previstos, ha sido el principal problema. Este presupuesto requiere de unas inversiones en la Agencia Tributaria para la mejora de gestión y control de los recibos de todos los tributos de Sevilla, que no se prevén en este organismo autónomo. No podemos apoyar, ni por acción ni por omisión, unos presupuestos que se basan en una previsión de ingresos a nuestro juicio absolutamente ficticio”.

ICAS

La portavoz municipal de Vox ha aseverado que, en lo que refiere al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), “se sigue incurriendo en el enorme gasto de carácter ideológico. Vox defiende una cultura ajena a injerencias políticas, sin embargo, el Partido Popular mantiene toda la propaganda ideológica de la izquierda en el principal organismo de gestión cultural de nuestro Ayuntamiento. Por no mencionar que no propone ninguna solución a la enorme ineficacia en la gestión de los pagos de este organismo cultural, que viene denunciando tanto la intervención como el Consejo Económico Social desde hace tiempo”.

IMD

“Respecto del Instituto Municipal de los Deportes, seguimos adoleciendo del error sistemático de este organismo, que no es otro que el de mantener una relación de puestos de trabajo, completamente alejada de la realidad de las necesidades del IMD. Tenemos que tener una plantilla que ayude a mejorar la gestión de los centros y eventos deportivos de Sevilla, no que se limite a seguir lo que ya está hecho y que requiere de propuestas de mejora. Propuestas que no se incluyen, precisamente, porque se niegan a resolver el gran capítulo pendiente del personal.

REAL ALCÁZAR

Respecto al Alcázar, la previsión de ingresos es completamente irreal. Se creó un organismo autónomo para la gestión de este monumento de Sevilla, con el objetivo de mejorar la gestión del mismo, especialmente en lo referente a su mantenimiento y rehabilitación constante. Sin embargo, “a sabiendas de que las previsiones de ingresos de años anteriores fallaron sustancialmente a la baja, son continuistas estas previsiones para el año 2024, con el objetivo, en nuestra opinión, de seguir utilizando el Alcázar de Sevilla como fuente de financiación extra de los gastos corrientes de Ayuntamiento” ha señalado Peláez. “Vox, siempre ha defendido que lo que recaude el Alcázar, debe invertirse en mantener en condiciones óptimas el que, sin duda, es el principal monumento de titularidad pública de nuestra ciudad, y que necesita inversiones urgentes en rehabilitación, que no se ejecutarán”.

GERENCIA DE URBANISMO

Por último, con respecto a la Gerencia de Urbanismo, según la portavoz municipal de Vox “un año más pinchamos en hueso. Vuelven a presupuestarse en el capítulo de inversiones, las mismas que se presupuestaron en años anteriores y que no se han ejecutado. Existe Un gran retraso en los planes de rehabilitación de viarios de la ciudad. Estos presupuestos no buscan solucionar ese retraso y aumentar unas inversiones que son muy necesarias atendiendo al estado de muchas de nuestras calles. Además, desde que llegamos a esta corporación, desde Vox, hemos pedido que se centralice de una vez todo el gasto en mantenimiento del viario urbano. Sin embargo, este Partido Popular, sigue empeñado en trocear las inversiones en mantenimiento de calles en los 11 distritos de la ciudad”.