A Contramano: "El fin de los patinetes de alquiler en Sevilla tendrá un impacto bajo en la siniestralidad"

La asamblea ciclista de Sevilla, A Contramano, ha respondido que la eliminación de los patinetes de alquiler en Sevilla, anunciada por José Luis Sanz, no solucionará nada en relación con la siniestralidad en los carriles bici y en el resto de la ciudad por el bajo uso de las vías ciclistas por parte de los usuarios de estos vehículos y recalca que más que todo les preocupa que pueda desaparecer Sevici, las bicis públicas de alquilser . "Los patinetes de alquiler tienen un impacto bajísimo en la movilidad en los carriles-bici, siendo su uso básicamente turístico (por los elevados precios). Por eso mismo, su impacto en la siniestralidad tiene que ser necesariamente bajo también, así que en ese aspecto no creemos que solucione nada", ha explicado a preguntas de este periódico Ricardo Marqués, vicepresidente de la asociación.

A Contramano destaca que su mayor preocupación es que el Ayuntamiento de Sevilla acabe con el servicio público de bicis de alquier (Sevici) de aquí a 2027. "A nosotros lo que nos preocupan son los mensajes que se están lanzando desde el Ayuntamiento acerca de Sevici y de la renovación del convenio que expira en 2027. Sevici sí que tiene un impacto grande en la movilidad ciclista y sí que es usada por muchos sevillanos/as".

Explica la entidad cicilista que el Ayuntamiento de José Luis Sanz parece decidido a eliminar Sevici con el argumento de que es deficitario y avisa de que no lo van a consentir. "Desde el Ayuntamiento se están lanzando mensajes preocupantes respecto a que es una infraestructura de poco uso y "deficitaria", olvidando que todo transporte público es deficitario (TUSSAM recibió en 2023 una subvención del Ayuntamiento de nada menos que 86 millones de euros, y de mismo orden todos los años, y está bien que así sea) y que el supuesto "déficit" de Sevici no es tal porque, según lo estipulado en el convenio se paga "en especie" mediante la concesión a JCDecaux de espacios publicitarios (los "mupis" en cada estación de Sevici), vamos que Sevici no le cuesta un euro a las arcas municipales. Sin embargo no dejan de repetir que es "deficitaria" lo que suena a preparar el terreno para acabar con Sevici a la expiración del contrato. Y por eso sí que no vamos a pasar", afirma A Contramano.