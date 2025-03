"Eliminar los patinetes de alquiler en Sevilla no será una gran pérdida"

La asociación de usuarios de patinetes en Sevilla (Ampes) ha asegurado este lunes que le parece bien la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de eliminar los patinetes de alquiler en la ciudad, gestionados por la compañía sueca Voi Technology, dado que se trata de un transporte que usan en su mayor parte usuarios ocasionales y turistas. "Los sevillanos utilizan en su mayoría patinetes propios y los patinetes de alquiler son un servicio orientado a usuarios ocasionales o turistas, por lo que no creemos que sea una gran pérdida para la ciudad", ha explicado Eduardo García, vicepresidente de Ampes.

La asociación señala que ve lógica la decisión municipal ante el bajo uso del carril bici por parte de los patinetes de alquiler. "Entendemos que el Ayuntamiento habrá hecho sus deberes y por tanto será una decisión calculada y meditada, un 3% de uso de estos patinetes de alquiler en el carril bici es claramente un uso minoritario, por lo que entendemos la decisión".

Voi comenzó a operar en la ciudad en julio de 2021, hace ahora casi cuatro años. Lo hizo con un programa piloto junto a la catalana Reby. Pero Reby se retiró pronto y dejó a Voi operando en solitario.

Problemas en las zonas peatonales

Este periódico publicó el pasado 16 de marzo los problemas que generan en Sevilla los patinetes circulando por aceras y zonas peatonales, sin casco, en sentido contrario y sin luces ni prendas reflectantes. Estas son algunas de las imprudencias e infracciones que más se repiten en la ciudad de Sevilla por parte de los llamados vehículos de movilidad personal (VMP). La situación es cada vez más frecuente por su proliferación en la capital,.

La asociación de usuarios de patinetes en Sevilla (Ampes) aseguró que el mayor problema con los patinetes se da en el centro de Sevilla por parte de los conductores de alquiler que no usan a diario estos vehículos. Por este motivo, reclama la necesidad de más control municipal a estos patinetes. "El problema que tenemos en el centro es de los patinetes de alquiler generalmente. Son usuarios que no suelen circular con ellos normalmente, no conocen las normas y son los que se terminan metiendo por todos lados y generan este tipo de quejas", en palabras de Eduardo García.

"No hay vigilancia. No se está haciendo ningún tipo de control. Y cuando hacen un control, lo típico es parar a cuatro que van con auriculares, les ponen la multa y se acabó", responde.

Llama la atención que el Ayuntamiento de Sevilla haya puesto un gran celo en regular el aparcamiento de los patinetes de alquiler, pero se olvide de controlar el cumplimiento de las normas de circulación por parte de los conductores más inexpertos de estos vehículos.