Patinetes en Sevilla: la ley de la jungla

Patinetes circulando por aceras y zonas peatonales, sin casco, en sentido contrario y sin luces ni prendas reflectantes. Estas son algunas de las imprudencias e infracciones que más se repiten en la ciudad de Sevilla por parte de los llamados vehículos de movilidad personal (VMP). La situación es cada vez más frecuente por su proliferación en la capital,.

Se calcula que en Sevilla los patinetes suman 40.500 desplazamientos diarios solo en el carril bici, que representen el 37% de los 100.000 desplazamientos totales que registra la red ciclista, según los datos de la asociación ciclista A Contramano. En España se calcula que hay 5 millones de usuarios de patinetes, según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, una estadística que también cita la DGT en sus notas.

En Sevilla, este crecimiento no ha ido acompañado por un mayor control de los VMP por parte de la autoridad municipal, que se empeña en seguir mirando para otro lado, lo que no sucede con las bicis.

Las imprudencias de los patinetes se notan en los barrios, pero especialmente en las calles peatonales del centro. Caminar por el casco antiguo peatonalizado de Sevilla es una actividad de riesgo por la cantidad de patinetes que se cruzan en tu camino sin respetar las mínimas normas de seguridad vial. La proliferación de estos ha multiplicado la gravedad de este problema, mientras la autoridad municipal parece haberse desentendido de controlarlo.

Solo por el carril bici y por la calzada pueden circular los patinetes. / José Ángel García

Así pues la ley de la jungla es la norma que impera en la circulación de patinetes en Sevilla.

La DGT aclara que, al tener la consideración jurídica de vehículos, los conductores de patinetes tienen prohibido tanto ir con auriculares como circular por las aceras o por carreteras, además de que la velocidad máxima a la que circulan no puede rebasar los 25 km/h. Respecto al sentido contrario, la DGT aclara que solo las bicicletas pueden circular en sentido contrario. "En las calles de un único sentido con una velocidad máxima de 30 km/h las bicicletas pueden circular en sentido contrario", reza el Reglamento General de Circulación en vigor desde este año 2025.

Otra recomendación esencial para la seguridad vial de los conductores de patinetes es que se hagan visibles por la noche o en condiciones de poca luz con elementos reflectantes. La DGT lo resume en "Cumple las normas, utiliza casco, hazte ver, aparca donde no moleste y respeta al resto".

Accidentalidad

Los conductores de patinetes lesionados hospitalizados se están multiplicando a ritmo vertiginoso: de 97 en 2020 a 312 en 2022. En 2023 se lesionaron de diversa consideración 321.

El perfil de lesionado que requiere hospitalización en un 60% son conductores de 15 a 34 años, que circulan por calzada urbana en su mayor parte (54%), seguido de rotonda (15%), paso de peatones (10%), carril bici (7%), carretera (6%), acera o zona peatonal (8%), según el análisis de la siniestralidad de VMP de la Fundación Mapfre (2023).

En zonas peatonales los usuarios de patinetes deben bajarse del vehículo. / José Ángel García

Más control municipal a los conductores de patinetes de alquiler

La asociación de usuarios de patinetes en Sevilla (Ampes) responde que el mayor problema con los patinetes se da en el centro de Sevilla por parte de los conductores de alquiler que no usan a diario estos vehículos. Por este motivo, reclama la necesidad de más control municipal a estos patinetes. "El problema que tenemos en el centro es de los patinetes de alquiler generalmente. Son usuarios que no suelen circular con ellos normalmente, no conocen las normas y son los que se terminan metiendo por todos lados y generan este tipo de quejas", asegura Eduardo García, vicepresidente de Ampes.

"No hay vigilancia. No se está haciendo ningún tipo de control. Y cuando hacen un control, lo típico es parar a cuatro que van con auriculares, les ponen la multa y se acabó", responde.

Llama la atención que el Ayuntamiento de Sevilla haya puesto un gran celo en regular el aparcamiento de los patinetes de alquiler, pero se olvide de controlar el cumplimiento de las normas de circulación por parte de los conductores más inexpertos de estos vehículos.

El mejor ejemplo de este olvido es que no existen estadísticas de infracciones de usuarios de patinetes en Sevilla capital. A preguntas de este periódico, la Policía Local responde que no dispone de datos desagregados de las imprudencias que cometen los dueños de estos vehículos de movilidad personal. La asociación Ampes asegura que los datos desagregados de multas a patinetes sí los proporcionaba el Ayuntamiento en el mandato del PSOE cuando se le pedían.

El plan de movilidad urbana sostenible de Sevilla (PMUS) tampoco los tiene en cuenta.

Dos patinetes avanzan en la Puerta de Jerez peatonal. / José Ángel García

Así deben circular los usuarios de patinetes

Estas son las obligaciones que deben cumplir los conductores de estos vehículos de movilidad personal.

Visibilidad del vehículo

Son obligatorias la luz trasera (de freno) y la luz frontal, además de elementos reflectantes laterales que permitan la visibilidad del vehículo. Y se recomienda encarecidamente llevar cuantos dispositivos de iluminación y elementos o prendas reflectantes sea posible, ya que en condiciones de poca luz es imprescindible hacernos visibles a los demás vehículos, recuerda la federación de vehículos de movilidad personal.

Prohibido circular por zonas o calles peatonales.

Los patinetes pueden circular por cualquier calzada y por el carril bici siempre y cuando se cumpla el límite de potencia fijado en la normativa de Sevilla. La potencia ahora mismo es 250 vatios (w). La velocidad en la calzada es de 25 km/h y en el carril bici es de 10-15 km/h aproximadamente, explica Ampes.

Una vez que se sale del carril bici de la Avenida de la Constitución, donde se acaban las chinchetas metálicas que lo delimitan, hay que ir por la calzada o andando. No se puede circular por Sierpes, por Tetuán y demás calles peatonales, recalca Ampes. "Una vez que se acaba el carril bici, el usuario tendría que ir caminando, bajado del patinete, hasta que llegue a una calzada donde puedan circular", afirma Ampes.

Usar el casco.

No es una obligación, pero lo recomienda la asociación de usuarios Ampes. "Como vehículos deben circular por la calzada y usar el casco por seguridad. Ampes recomienda el uso de casco y el no utilizar dispositivos electrónicos y circular una sola persona".

No circular por carreteras interurbanas.

Los patinetes no pueden circular por carreteras interurbanas. En este punto el problema es que tampoco se permite su acceso en transportes públicos como el metro, los autobuses y los trenes, una prohibición que ha empezado a cuestionar el Ministerio de Transportes, que la considera "precipitada".

El problema de la potencia máxima

La normativa de Sevilla establece que un patinete solo puede circular con una potencia máxima de 250 vatios (w). Ampes reitera que esta limitación "es absurda y que no se cumple porque en cualquier tienda de patinetes casi ninguno cumple la limitación de 250 w. Es algo que ya hemos hablado con la delegación de Movilidad de Sevilla y en principio comentaron que este año iban a revisar la normativa para adecuarla a la nacional", destaca la asociación, que añade que tampoco se está controlando este punto.

Lo que pasa es que sobre esto entiendo que se está haciendo poca presión en general. Desde el ayuntamiento también, ¿no? Ya no solo por el centro, sino yo, por ejemplo, aquí en Sevilla Este, lo veo a diario.

Cómo saber si el patinete tiene la documentación en regla

Desde enero de 2024 todos los patinetes de nueva comercialización que deseen circular de forma legal en España deben tener una documentación obligatoria que garantiza que el modelo respeta la normativa y que está correctamente identificado. El proceso de certificación VMP es previo a la comercialización del patinete y consiste en un certificado que debe estar expedido por un laboratorio autorizado por la DGT. Los vendidos con anterioridad a 2024 tienen hasta el 22 de enero de 2027 para regularizarse.

Para saber si el patinete (o el VMP) que vamos a comprar está en regla y posee esta documentación, hay que buscar la información en la placa de marcaje o en la ficha reducida de características del mismo. Una vez tengamos esa información hay que compararla con el listado de marcas y modelos que ya están certificados y que se puede consultar de forma digital en la web https://www.dgt.es/nuestros-servicios/tu-vehiculo/vehiculos-de-movilidad-personal-vmp/

En la web de la DGT constan con todo detalle las marcas y modelos de VMP para transporte personal que actualmente disponen de Certificados.