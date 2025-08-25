Un accidente en la A-49 complica la entrada a Sevilla a la altura de Huévar

Accidente en la A-49 complica la entrada a Sevilla a la altura de Huévar

Un accidente de tráfico registrado en la A-49, a la altura del kilómetro 31 en el municipio sevillano de Huévar del Aljarafe, complicó este jueves la entrada a la capital.

La incidencia afectó al sentido decreciente de la kilometración, dirección Sevilla, y mantuvo cortado el carril izquierdo. Según la Dirección General de Tráfico, las retenciones llegaron a abarcar un tramo de cinco kilómetros, desde el km 34 en Chucena (Huelva) hasta el km 29 en Carrión de los Céspedes (Sevilla).

Tráfico condicionado

Los vehículos circulaban únicamente por el carril derecho, lo que generó ralentizaciones y circulación irregular en uno de los accesos con mayor densidad de tráfico hacia Sevilla.

Las autoridades instaron a los conductores a extremar la precaución, atender a la señalización en carretera y considerar rutas alternativas para acceder a la capital andaluza desde el Aljarafe y la provincia de Huelva.

Minutos antes de las 14:00, la Dirección General de Tráfico (DGT) informaba en sus redes sociales de la normalización de la circulación en ese punto kilométrico.

Recomendaciones

La DGT recuerda la importancia de consultar el estado de las vías antes de emprender viaje, especialmente en corredores de gran volumen como la A-49, donde cualquier incidencia repercute en la fluidez del tráfico