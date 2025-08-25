Detenido en Sevilla un ciberdelincuente por hackear la aplicación educativa Séneca

Agentes de la Policía Nacional en Jaén han detenido en Sevilla a un presunto ciberdelincuente acusado de hackear la aplicación educativa Séneca, la plataforma de gestión del sistema educativo andaluz. El detenido habría manipulado calificaciones académicas de grado medio y superior, tanto en su propio expediente como en el de personas de su entorno.

La operación, denominada ‘Drawer’, se inició tras la denuncia de un docente del IES San Juan Bosco de Jaén, que alertó de un posible acceso fraudulento a la plataforma, según ha adelantado la Cadena SER. La investigación constató que el sospechoso había conseguido entrar en cuentas de correo electrónico corporativo de docentes con responsabilidades académicas, utilizando técnicas de suplantación de identidad.

Accesos a docentes universitarios

Los agentes verificaron que hasta 13 profesores de universidades andaluzas (Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz y Almería) habían visto vulnerados sus correos. Varios de ellos eran responsables de la confección de los exámenes de Selectividad (PAU) de 2025, lo que aumentaba la gravedad de los hechos investigados.

Delitos imputados y material incautado

El detenido está acusado de acceso ilícito a sistemas informáticos, usurpación de identidad y falsedad documental, tras acceder de manera ilegítima al sistema interno de Séneca. En el registro efectuado en su domicilio en Sevilla se intervinieron varios equipos informáticos utilizados en los ataques y un cuaderno con anotaciones de las calificaciones modificadas.

Brecha de seguridad en Séneca

La Unidad de Delitos Tecnológicos de Jaén ha comunicado a la Junta de Andalucía la existencia de una importante brecha de seguridad en la aplicación, que ya ha sido subsanada para evitar nuevos accesos ilegítimos.