Adiós a la ola de calor en Sevilla: la Aemet anuncia un descenso generalizado de las temperaturas

La ola de calor por fin llega a su fin, después de una semana encadenando valores por encima de los 40ºC en Sevilla. Ahora, como informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales, "la masa de aire cálido que nos ha afectado se irá retirando de oeste a este a partir del lunes 18 de agosto", para dar lugar así a "un descenso térmico mantenido en los próximos días".

La situación atmosférica en Sevilla muestra un profundo contraste, con cinco grados de diferencia entre el lunes y el martes, según las previsiones. El cambio será especialmente notable en las máximas, aunque las mínimas también mostrarán los efectos de esta bajada, situándose por debajo de los 20ºC durante varias jornadas consecutivas.

Aunque no hay probabilidades de lluvia, lo cierto es que este esperado alivio térmico sugiere la llegada de un tiempo más agradable a toda la provincia. Estable y en calma, algunas localidades tendrán solo 29ºC de máxima puntualmente, como es el caso de Constantina el próximo domingo 24 de agosto.

Bajan las temperaturas en Sevilla

Las temperaturas bajarán de manera generalizada el martes 19 de agosto. Durante esa jornada, la capital hispalense habrá pasado de los 41ºC del lunes a solo 36ºC; y esa será la pauta que guiará el transcurso de la semana. En la misma línea, Écija bajará hasta los 37ºC; Morón de la Frontera, a los 36ºC; y Osuna o Constantina, a los 34ºC de máxima. Por su parte, las mínimas oscilarán en torno a los 20ºC, con ligeras variaciones en función del área en el que nos encontremos.

Sin avisos de la Aemet a la vista, el miércoles 20 de agosto, los termómetros descenderán todavía más hasta los 18ºC en localidades como Écija o Lebrija; mientras que las horas de más calor alcanzarán los 35ºC en Sevilla o los 32ºC en Morón de la Frontera. Por lo tanto, la sensación térmica será más ligera, al tiempo que la humedad relativa aumentará al 31%. Esto, según explican desde Eltiempo.es, "podría aumentar la sensación de bochorno".

Hacia un fin de semana más fresco

El descenso se mantendrá de manera progresiva hasta el fin de semana, aunque los valores en la capital continuarán estables, entre los 34 y los 35ºC, con mínimas de 19ºC. Sin embargo, municipios como Guadalcanal, Estepa, Constantina o Almadén de la Plata muestran una situación todavía más fresca, que alcanzará su punto álgido el domingo 24 de agosto. Será entonces cuando los termómetros no lleguen a los 30ºC en algunas zonas.

Después de semanas marcadas por las elevadas temperaturas, resulta difícil imaginar un panorama en el que la cercanía a los 40ºC no sea una constante. Además, otras regiones de Andalucía también se verán afectadas por este repentino cambio de tiempo. En Córdoba, las máximas volverán a rondar los 32ºC al concluir la semana, una tendencia a la baja que comienza a partir de este martes y se generaliza a toda la comunidad.

Las pasadas noches, muchas estaciones no descendieron de los 25ºC. Sin embargo, esto está a punto de cambiar. De acuerdo con la Aemet, "el martes 19 de agosto soplarán vientos de compoenente oeste en Andalucía y habrá bajada de temperaturas general, salvo en zonas donde se esperan terrales". Tal es el caso de Málaga, que celebra su Feria bajo 38ºC y un aviso amarillo.