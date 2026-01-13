Venta de La Cartuja Pickman: La administración concursal respalda la oferta de Targhetta

La administración concursal de Ultralta, la empresa propietaria de la fábrica de loza La Cartuja Pickman, ha informado al Juzgado Mercantil 3 de Sevilla que la oferta de compra del empresario y directivo Javier Targhetta, presidente de Atlantic Copper, es la mejor de las dos que se han presentado. "La oferta presentada por Javier Targhetta Roza, de un lado, favorece la continuidad de una empresa y actividad bicentenaria, así como la conservación del empleo y, a buen seguro, el incremento de este, lo que se incardina en la finalidad de priorizar el mantenimiento del tejido industrial que impregna la legislación concursal y, por otro, sugiere un escenario más favorable para el conjunto de la masa pasiva del concurso que el resultado de una hipotética liquidación de los activos", concluye la administración concursal, que recuerda que "por los activos no se ha recibido ninguna oferta en la primera fase del plan de liquidación y, si se vendiese al mejor precio previsto para la segunda fase de la liquidación, solo se conseguiría una cantidad, para la masa pasiva del concurso, algo superior a la oferta económica explicita, perdiéndose los puestos de trabajo subrogados".

La adquisición de la unidad productiva por parte de Targheta se realizará mediante una sociedad actualmente en proceso de constitución, sin perjuicio de la participación en la misma de determinados socios inversores, entre ellos las hermanas chilenas Luksic, hijas del fundador del grupo empresarial Luksic. La cuantía económica de esta oferta, de 225.000 euros más la asunción de la deuda con la Seguridad Social (550.000 euros), supera a la presentada por la fábrica de cerámica de Valencia Porvasal.

A juicio de la administración concursal, la oferta de Targhetta no sólo es la mejor, sino que garantiza, en mayor medida, la continuidad de la empresa en su conjunto y de los puestos de trabajo. El empresario se compromete a la subrogación de 30 de los 36 empleados que componen la plantilla actual, lo que supone el 87% de los puestos de trabajo. Targhetta ha consensuado con los representantes de los trabajadores y los que quedan fuera del perímetro la posibilidad de acceso a la jubilación parcial. Los trabajadores han ratiificado ante la administración concursal su apoyo a la oferta mejorada de Targhetta, subrayando que aunque Porvasal mostró su intención de subrogarse 34 trabajadores, es irrelevante porque la diferencia hasta 30 son empleados cercanos a la edad de jubilación.

Con todo ello, la administración concursal pide al Juzgado Mercantil 3 de Sevilla autorización para la venta de la unidad productiva a Targhetta, cuya oferta "se anunció con la mayor seriedad en la Consejería de Industria de la Junta de Andalucia, en presencia de su titular, Jorge Paradela, quien la apoyó, destacando la solvencia empresarial del oferente y la económica de las personas a las que representa". Además, la administración concursal destaca que Targhetta y las hermanas Luksic "se han desplazado, al menos, en dos ocasiones, a las instalaciones de la concursada en la localidad de Salteras, visitándolas detenidamente, interesándose por el estado de las mismas, maquinaria y utillaje, así como por las existencias", interesándose por los pormenores del proceso de fabricación y comercialización, así como la eventual puesta en marcha, entrevistándose en más de una ocasión con el que fuera ingeniero responsable de la fábrica.

Relacionado Javier Targhetta llega a un acuerdo de compra de las marcas de La Cartuja Pickman

De otro lado, el presidente de Atlantic Copper y sus socios "han tenido reiterados contactos con los representantes de los trabajadores, uno de ellos, encuentro presencial en la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucia, con asistencia de su titular, Rocio Blanco, en la que se les expuso los planes a corto, medio y largo plazo, de los oferentes para la unidad productiva de la concursada y que pasa por iniciar, de forma inmediata, inversiones en recursos humanos y materiales para normalizar el desarrollo de la actividad productiva y las ventas, con incorporación de perfiles directivos en áreas claves e inversiones en infraestructura industrial moderna para conseguir, en el menor plazo posible, viabilidad y competitividad".

En cuanto a la oferta de Porvasal, la administración concursal se remite a numerosas publicaciones de Prensa que hacen referencia a la vinculación que ha existido entre esa compañía y la familia Zapata, actuales propietarios de Utralta, la empresa propietaria de La Cartuja Pickman.

Solvencia empresarial y reputacional

Para elegir esta oferta, la administración concursal destaca "la solvencia empresarial y reputacional de Javier Targhetta Roza, que no la empeñaría apoyando y participando en un proyecto fallido y se puede esperar confiadamente cumplirá sus compromisos, el primero, el pago del precio ofertado en unos pocos días, asumiendo de inmediato la deuda subrogada de los trabajadores ante la Tesorería General de la Seguridad Social y sus propias nóminas". De igual forma, resalta que Targhetta ha llegado a un acuerdo de compra de las marcas de La Cartuja Pickman, ahora en manos de Nox Industrial, así como un pacto para alquilar las actuales naves de la fábrica, propiedad de la sociedad International Crane and Equipment Compan, lo que fija la actividad de la fábrica en Sevilla, donde fue fundada hace casi doscientos años.

Al no incorporar la adquisición de ningún inmueble, solo maquinaria, mobiliario, equipos informáticos y existencias, así como el derecho al ejercicio de la recompra de las marcas, no es necesario escritura pública, solo la resolución acordando la adjudicación y transmisión, siendo el precio ofertado de 225.000 euros . La transmisión de la unidad productiva se llevará a cabo sin subsistencia de cargas y gravámenes de ningún tipo, declarándose la sucesión de empresa respecto de los treinta trabajadores. Se abre ahora un plazo de alegaciones sobre la propuesta de venta de la unidad productiva a Javier Targhetta. Los trabajadores han mostrado ya su apoyo a esta oferta y su desconfianza hacia la de Porvasal.