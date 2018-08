Investigan a un agente inmobiliario por estafa en el alquiler vacacional

La Guardia Civil está investigando a un agente inmobiliario de Sevilla por estafar presuntamente a al menos seis personas con el alquiler de un apartamento en Costa Ballena. Seis afectados han presentado ya sus denuncias contra este comercial ante la Guardia Civil de Chipiona.

La estafa consiste en ofrecer el alquiler de un apartamento en Costa Ballena, en Rota, a través de una página web, concretamente en Milanuncios.com. La oferta venía acompañada de distintas fotografías del apartamento, ubicado en la calle Beethoven.

Varias personas contactaron con la persona que ofrecía el piso, que resultó ser un agente inmobiliario sevillano, cuya identidad responde a las iniciales F. J. G. M., que trabaja para una importante compañía dedicada a la venta de bienes inmuebles. Esta circunstancia dio confianza a los interesados en el piso, algunos de los cuales llegaron incluso a formalizar contratos de alquiler para unos días de verano.

El agente pidió a los interesados una fianza o señal, que en función de cada caso osciló entre los 300 y los 500 euros, que pagaron mediante transferencia bancaria. Algunos de estos interesados firmaron sus contratos en primavera.

Sin embargo, el dueño del apartamento no respondió cuando llegó la fecha prevista para el alquiler del piso y los inquilinos contactaron con él. En algún caso se excusó diciendo que tenía problemas con la Justicia y que no iba a poder alquilar el piso porque su mujer no estaba de acuerdo. Aunque aseguró que devolvería el dinero cobrado, no lo ha hecho todavía.

Los afectados son de distintos puntos de España, como Valladolid, Córdoba o Madrid. Algunos de ellos llegaron hasta la puerta de la vivienda con sus familias y se encontraron con que nadie les abría ni respondía al número de teléfono con el que habían estado tratando con el agente durante los meses previos.

Este periódico ha intentado contactar en varias ocasiones con el agente inmobiliario, que no responde a su teléfono. Es el mismo número que aparece en la página web de la empresa para la que trabaja, en la que incluso se muestra una fotografía suya.

Por una esta similar fue detenida este miércoles una mujer en Almería. Esta presunta estadora habría estafado 4.475 euros a siete personas, entre las que hay una familia de La Rinconada y otra de Utrera. También utilizaba la misma página web para ofrecer un apartamento en las urbanizaciones Retamar o en el Toyo. Para dar crebibilidad a la operación, envió por WhatsApp una fotocopia de su DNI con sus datos reales.