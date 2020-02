El agua potable aún se usa para regar en 28 jardines de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha admitido, a preguntas de Adelante Sevilla, que “desde hace muchos años” se sigue empleando agua potable para regar 28 zonas ajardinadas (glorietas, plazas y parterres) de la ciudad repartidas por casi todos los distritos y que también se usa agua potable en las fuentes ornamentales de los Jardines de Murillo.

Esta práctica va contra la declaración de Emergencia Climática aprobada por el Pleno el verano pasado, señala Daniel González Rojas, portavoz adjunto de Adelante Sevilla

La respuesta oficial es que el agua para beber se usa “cuando no hay red de riego bruta en el entorno y, por tanto, no hay posibilidades de obtener agua no potable”, que esas zonas representan el 3% de los espacios verdes con riego y que se trata de “una situación puntual”.

Desde Adelante Sevilla, su portavoz adjunto Daniel González Rojas explica que hicieron esta pregunta en la comisión de control y fiscalización al concejal de Transición Ecológica David Guevara porque sospechaban que se estaba usando agua potable para regar en algunas zonas, y denuncia que esta práctica es contraria a la declaración de Emergencia Climática aprobada el verano pasado por el Pleno municipal.

“Ya es grave que se use agua potable para regar en una ciudad o para fuentes ornamentales, pero es que, además, va en contra de la declaración de Emergencia Climática aprobada en el Pleno y de todo el discurso ecologista que está manteniendo el equipo de gobierno, lamenta González Rojas.

El edil añade que también va “en contra de muchas medidas recogidas en el Paces (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible)”, que se propone una gestión sostenible y eficiente del agua, sensibilización principalmente orientada al ahorro de agua, reutilización de aguas para riego y paliar la escasez de agua.

Los pozos de agua no potable ascienden a 22 en la ciudad, según los datos facilitados por Emasesa a Adelante Sevilla

Esas 28 zonas se distribuyen por casi todos los distritos: 9 de ellos, a excepción de La Palmera-Bellavista y Cerro-Amate.

En Este-Alcosa-Torreblanca las zonas que se riegan con agua potable son la Glorieta de Torreblanca, los parterres de la calle Flor de Albahaca y los jardines de calle Las Navas.

En San Pablo-Santa Justa, la Glorieta de Santa Justa.

En el distrito Norte, la glorieta frente a la Parroquia de San Jerónimo, la glorieta de Solidaridad y Vida.

En el Casco Antiguo, los parterres de Santa Ángela de la Cruz, del Monumento a Pepe Perejil, el Triangular de la calle Imagen y el de la calle Mármoles.

En Triana, los parterres en la plaza circular de San Martín de Porres y en la calle Ignacio Gómez Millán, así como la Huerta de San Gonzalo.

En la Macarena, la mediana ajardinada de la calle San Juan de Ribera y la glorieta de Manuel del Valle(esquina con la avenida Pino Montano).

En el Sur, los jardines del apeadero de San Bernardo, de la Plaza Ruiz de Alda, Plaza Rafael Salgado, calle Doctor Pedro de Castro, Plaza de la Juncal, Glorieta del Ejército Español, Glorieta Ramón y Cajal-Héroes de Toledo.

En Los Remedios, las glorietas de Plaza de Cuba, de República Dominicana y de Carlos Cano.En Nervión, la Avenida Eduardo Dato, la Gran Plaza, la Glorieta Julían Besteiros y Luis de Morales-San Francisco Javier.

A preguntas de este periódico, Parques y Jardines ha precisado, aparte de que el uso de agua potable sólo se da en el 3% de las zonas verdes con riego en la ciudad de Sevilla, que se trata de “una situación puntual que se mantiene desde hace muchos años y en ningún caso de nuevas zonas en las que se haya intervenido manteniendo este sistema”. El gobierno local añade que “en ingún caso se usa en praderas, sino en pequeños sitios con vegetación”.

Parques y Jardines aclara que “se realiza siempre previa autorización y con informe de Emasesa” y que se exigen requisitos a este tipo de riegos que deben tener un sistema eficiente y cumplir una serie de características para que sean autorizados. Y que a medida que se realizan mejoras en la red de agua bruta en el entorno de las zonas o en nuevas urbanizaciones o cuando se realiza un nuevo pozo, se sustituye este riego de agua potable por bruta. “Por tanto el objetivo sigue siendo ir sustituyendo este sistema que no se ha desarrollado en estos últimos mandatos sino en ejercicios anteriores”.

El Ayuntamiento de Juan Espadas asegura que está apostando por modelos de eficiencia en el riego de zonas verdes y jardines como es el caso de los sistemas de drenaje urbano sostenible que se están implantando desde hace algunos años, como en la Avenida del Greco o intervenciones de barrio como la reurbanización de la Plaza Salesiano Don Ubaldo o la barriada de Los Arcos.