El alcalde Sanz dice que no puede aplicar en Sevilla la moratoria para viviendas turísticas aprobada en Málaga

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este jueves que "no puede decretar una moratoria de tres años para la vivienda turística" de nueva creación como ha hecho Málaga. El argumento del regidor sevillano para negarse a esta moratoria es culpar al anterior gobierno socialista. Sanz ha atribuido la imposibilidad de aprobar esta moratoria a que, en 2022, el PSOE "realizó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin contemplar esa moratoria".

Sin embargo, el Ayuntamiento de Málaga aprueba este jueves la moratoria para nuevas viviendas turísticas durante los próximos tres años en todo el término municipal basándose en el artículo 6 del Decreto Ley 1/2025 de Andalucía de medidas urgentes en materia de vivienda puesto que "concurren razones imperiosas de interés general". La decisión se adopta en la junta de gobierno local este jueves y entrará en vigor en una semana. Para esta medida que el Consistorio malagueño inicia el procedimiento para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2011 a fin de regular el uso residencial y turístico con el objetivo de adaptarlo a "la nueva situación social y económica de la ciudad", con el boom de las viviendas turísticas como principal problemática. Mientras tanto, las nuevas inscripciones de éstas se suspenden.

El alcalde sevillano echa balones fuera y sostiene que la solución para frenar la proliferación de viviendas turísticas en Sevilla depende de la Junta y afirma que por eso ha pedido un decreto autonómico "más duro". Sanz ha asegurado que "estamos en conversaciones con la Junta de Andalucía para ver cómo se endurece este decreto, para permitir a los Ayuntamientos regular criterios para dar licencias".

Así lo ha declarado el alcalde en una entrevista a Canal Sur Radio. "En Sevilla no cabe ninguna vivienda de uso turístico más", ha destacado, añadiendo que "hemos sido los primeros de Andalucía en limitar la proliferación de estas viviendas en determinadas zonas de la ciudad como el centro histórico y Triana, pero todo dentro de la ley de la Junta de Andalucía, que es la que marca el criterio".

José Luis Sanz ha subrayado la necesidad de que el decreto autonómico "fuera mucho más duro, como por ejemplo el de la Comunidad Autónoma de Madrid", por lo que "hay que seguir trabajando para que la Junta de Andalucía trabaje en este decreto".

Lo que permite el Decreto ley andaluz sobre las viviendas turísticas

El argumento de Sanz se cae porque ya existe una norma andaluza que permite esa moratoria.

El artículo 6 del Decreto-ley 1/2025 de medidas urgentes en materia de vivienda regula las normas para la integración de las viviendas de uso turístico en la ordenación urbanística. El punto 2 dice textualmente que "conforme a lo previsto en la normativa urbanística, el ayuntamiento, durante la tramitación del instrumento que contenga la ordenación urbanística referida en el apartado anterior, podrá acordar la suspensión de las licencias y declaraciones responsables de viviendas de uso turístico, ya sea para la totalidad del término municipal o para zonas o tipologías de edificación concretas, siempre que se justifique la necesidad y la proporcionalidad de dicha medida. Excepcionalmente, por razones imperiosas de interés general esta medida podrá adoptarse, antes de la aprobación inicial, en el acuerdo que inicie el procedimiento de elaboración del instrumento de ordenación urbanística, con un plazo máximo de suspensión de tres años. Los acuerdos de suspensión se notificarán a la Consejería competente en materia de turismo a los efectos que correspondan en el registro de turismo de Andalucía". Pulsar aquí para ver el Decreto https://www.juntadeandalucia.es/boja/2025/41/1

El alcalde ha mostrado su predisposición a la tasa turística, alegando que "Sevilla recibe todos los años casi cuatro millones de visitantes y tiene que mantener el casco histórico más importante de España, por lo que necesita instrumentos de financiación extraordinarios".Y ha añadido que "es imposible conseguir mantener el volumen turístico de Sevilla con el IBI de los sevillanos", para cubrir los servicios que demandan los turistas, fundamentalmente de limpieza y seguridad ciudadana.

Además, el Ayuntamiento estudia la ampliación de la zona azul, porque "son muchos vecinos de barrios de Sevilla que quieren implantarla", pero "hay que buscar el patrón adecuado". Además,