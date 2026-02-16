El alcalde Sanz y Navarro Antolín hablan sobre Semana Santa en Cajasol

El próximo jueves, 19 de febrero, se celebra la primera sesión de los Diálogos de Cuaresma que organiza la Fundación Cajasol. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, hablará sobre la Semana Santa con el periodista Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla. La cita es las 20 horas en el teatro de la entidad, con acceso por la calle Chicarreros. En anteriores ediciones han participado como invitados el periodista Carlos Herrera, el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz; el sacerdote y periodista Antonio Pelayo, agregado eclesiástico de la Embajada de España ante la Santa Sede; el abogado Joaquín Moeckel, y el actor Antonio Garrido, director de la popular serie de humor El Palermaso. Los Diálogos de Cuaresma consisten en una tertulia entre Navarro Antolín y su invitado en la que, con la Semana Santa como eje, se tratan de asuntos de actualidad y otros relacionados con la trayectoria del personaje escogido para la ocasión.

José Luis Sanz es alcalde de Sevilla desde el verano de 2023. Es hermano de la Candelaria y San Isidoro, devoto del Gran Poder y de la Virgen del Rocío, patrona de Almonte. En sus retos como alcalde está el de garantizar la seguridad de una fiesta que vive en riesgo desde el año 2000. Navarro Antolín forma parte de la plantilla fundacional de Diario de Sevilla, periódico que se estrenó en la cuaresma de 1999. El acto es presentado, como siempre, por la periodista Charo Padilla, única mujer pregonera de la Semana Santa de Sevilla. La entada es libre hasta completar aforo.

La segunda cita de los Diálogos de Cuaresma tendrá como invitado al cardenal arzobispo de Rabat, el andaluz Cristóbal López Romero. Será el17 de marzo, a las 19:00 horas, en el mismo teatro de la Fundación Cajasol.