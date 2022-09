"Hay que ilusionar para que los médicos jóvenes quieran ir al medio rural"

Ángel López Herránz es médico de pueblo, como a él mismo le gusta llamarse. Siempre lo ha sido. Inició su andadura en la Medicina tras licenciarse en la Universidad de Sevilla en 1985. Desde entonces, siempre ha ejercido la medicina rural. Coripe, Morón de la Frontera, Pruna, Castilblanco de los Arroyos, El Coronil, Fuentes de Andalucía, Osuna y Cañada Rosal, han sido sus destinos, éste último desde hace más de 30 años. En 2019 fue nombrado Médico Ilustre por el Colegio de Médicos de Sevilla. Miembro de la Sociedad Científica de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) y de los grupos de trabajo de medicina rural de Andalucía y España, es muy activo en las redes sociales y desde 2006 tiene un blog (medicorural.es). Como otros muchos vecinos de su zona, se mueve en bicicleta.

- Es médico rural porque lo ha elegido de forma voluntaria, ¿cuáles son sus razones?

- Empecé en la medicina rural supongo que porque soy de pueblo y la vida de los pueblos me encanta. Básicamente es la forma de medicina que más me gusta. Yo conocí a los médicos de mi pueblo cuando era pequeño y me gusta mucho cómo se hace la medicina rural. Por eso decidí quedarme aquí, en Cañada Rosal, un pueblo de algo más de 3.000 habitantes donde llevo ya casi 34 años.

- ¿Sería capaz de definir o acotar el concepto de médico rural?

- Es difícil definirlo, pero básicamente diría que es la medicina de toda la vida. La que ejerces solo, sin especialistas que te den apoyo. No todos los médicos de familia son médicos rurales, estos son aquellos que ejercen en su labor en un pueblo, de forma integral, es decir, que atienden todo tipo de patologías en cualquier edad, en situación en urgencias, consulta normal o a domicilio, por lo que también hay un aspecto social porque conocen la sociedad en la que viven, a sus pacientes y la interrelación entre ellos. Todo ello, utilizando las herramientas de los médicos antiguos, manejando la incertidumbre, con pocos recursos y sin apenas medios diagnósticos. Utilizando el llamado ojo clínico.

- En esa línea, ¿opina que la medicina rural la puede ejercer cualquier médico?

- Es verdad que no todo el mundo maneja la incertidumbre de la misma manera para poder discriminar ciertas patologías. Además, también diría que tiene que estar preparado para manejar algunas patologias diferentes de los que de las que manejan en la ciudad. Por ejemplo, nosotros manejamos situaciones desde reducir un hueso o hacer una una maniobra vestibular que, en las zonas urbanas, las hacen los especialistas. Osea, sí, tiene que tener una cierta habilidad para ser capaz de manejar todas las patologías y sabre controlar la incertidumbre. Puede llamarlo un don especial si quiere.

- ¿Cuáles diría que son las diferencias entre medicina rural y urbana?

- Partiendo de la base de que en ambas es ejercida por médicos de familia, es decir, médicos especialistas en Medina Familiar y Comunitaria, la diferencia fundamental es que el médico rural tiene que ser capaz de atender todas las patologías con pocos recursos, casi siempre de forma solitaria, sin ayuda de otros, sólo con enfermero y celador, obviamente, e intentando acercarse mucho al paciente, estableciendo un compromiso cercano con el el mismo, conociéndolo casi en profundidad.

- ¿Cree que falta dar prestigio a la Medicina Rural como a otros aspectos de la vida en los pueblos?

- El prestigio creo que se lo gana cada uno trabaje en el medio que trabaje. Yo creo, por mi experiencia, que el médico rural tiene un buen prestigio lo que pasa es que en los últimos años ha habido tantos cambios, tan pocos médicos que han decidido ser médico rurales que puede que no se haya podido mantener ese prestigio. Pero yo noto cuando hablo con mis compañeros especialistas en el hospital o incluso en los congresos en los que participo que nos admiran porque somos capaces de hacer de todo. Pero el prestigio lo tenemos que ganar día a día. Creo que es algo individual. De manera generalizada, también creo que está mejorando poco a poco gracias a la mayor visibilidad de la profesión.

- Este año no se han cubierto más de 200 plazas MIR en toda España de Medicina de Familia. ¿Qué cree que está ocurriendo?

- Yo creo que por un lado hay que ver quién enseña la medicina de familia y quién enseña la medicina rural dentro de la Medicina Familiar y por otro, ver qué piensan los médicos que van a elegir esta especialidad porque es cierto que, en general, se ha despreciado mucho porque básicamente la gente busca ya directamente al especialista que trata la patología que sufre y eso es posible en una consulta privada. Los médicos de familia somos, por decirlo de algún modo, los especialistas de todo en salud pública. Entonces, los médicos jóvenes tienen una visión de la profesión, vocacional, pero fundamentalmente como un medio de trabajo y entonces es difícil que prefieran esto a una consulta de especialidades donde, además de hacer menos guardia, van a estar siempre acompañados. Los tutores, durante la formación, también tienen un papel importante para prestigiar la profesión.

- ¿Cómo atraería a esos jóvenes al entorno rural?

- Yo les daría a esos jóvenes la oportunidad de conocernos. Es algo que ya se está haciendo gracias redes sociales y también a la celebración de congresos sobre medicina rural como el que celebraremos en breve en Aracena. Creo que es muy importante ilusionar a los nuevos médicos para que quieran venir al medio rural. Darle apoyo económico, familiar y más facilidades. También es clave que fuera una parte obligatoria del rotatorio de la medicina porque aquí durante la formación están todo el tiempo rotando en el hospital, pero no han pasado más de más de dos días en un centro de salud.

– Tiene un blog y es muy activo en las redes sociales. ¿Qué papel juega las nuevas tecnologías en la labor del médico de pueblo?

– Los médicos, y más con las nuevas tecnologías, tenemos que estar donde está la información. Donde está el paciente. Y hoy día, cualquiera se mete en internet para consultar sus dudas. Ahí creo que es clave que la información que está en la red sea lo más contrastada posible. En mi caso, me inicié para estar en contacto con otros médicos ya que aquí estaba prácticamente solo.