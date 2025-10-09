El ansiado instituto de Los Bermejales empieza a tramitarse con 20 años de demora

Más de 20 años de reclamación. Es lo que ha tardado en empezar a tramitarse el instituto de Los Bermejales, barrio situado al sur de Sevilla. La licitación de este centro ha sido anunciada este jueves por la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, en un acto celebrado en dicho barrio, al que ha acudido el alcalde la ciudad, José Luis Sanz. Se trata de una de las infraestructuras educativas más demandadas en la capital andaluza.

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Castillo ha informado de que ya se ha enviado al Boletín Oficial de la Unión Europea la licitación del servicio de redacción de proyecto y direcciones facultativas para las obras de construcción de este instituto. El importe de la licitación alcanza los 635.231,85 euros. Tanto la consejera como el alcalde han visitado la parcela donde se levantará este centro, ubicada junto al colegio público Marie Curie, cuya comunidad ha reclamado los últimos años este IES. Al acto también han asistido el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; y el delegado de Educación, Miguel Ángel Araúz.

Castillo ha explicado que, una vez iniciado este trámite, la licitación se publicará los próximos días en el Perfil del Contratante, “un paso decisivo para que la construcción del instituto sea una realidad y dé respuesta a los problemas de escolarización de la zona”.

La consejera ha destacado que la construcción del centro supondrá una inversión de alrededor de 9,6 millones de euros y contará con 500 plazas escolares de Secundaria y Bachillerato. Será un edifico energéticamente sostenible, al estar dotado con bioclimatización mediante un sistema con refrigeración adiabática, energía solar fotovoltaica y calefacción con radiadores de agua, conectados a fuentes de energías renovables. Los espacios exteriores contarán con porches y con elementos de sombra en las zonas de juegos, con toldos y árboles.

Tres líneas de ESO y dos de Bachillerato

El nuevo instituto de Los Bermejales será de tipología D3+B2.2, es decir, tendrá tres líneas de ESO y dos de Bachillerato, lo que suman 500 plazas. Se construirá sobre una parcela de 12.853 metros cuadrados, ubicada junto al Colegio Marie Curie.

La superficie construida del instituto rondará los 4.485 metros cuadrados. En la zona docente de Secundaria habrá 12 aulas polivalentes para 360 puestos escolares, aula de música, dramatización y audiovisuales, aula de educación plástica y audiovisual, aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico, aula taller y laboratorio. Para Bachillerato, se crearán cuatro aulas polivalentes con capacidad para 140 plazas, tres laboratorios (uno compartido con Secundaria), aula de dibujo, aula de tecnología informática y computación y aulas de desdoble y apoyo. La zona docente se completará con diez seminarios y aseos para el alumnado.

En la zona de servicios comunes se localizarán la cafetería, almacén general, los cuartos de instalaciones y para limpieza y basura y un núcleo de aseos y vestuarios para uso no docente. En el exterior, el nuevo IES de Los Bermejales dispondrá de porches, dos pistas polideportivas (una de ellas cubierta), zonas de juego protegidas contra el sol, área ajardinada, huerto y superficie para estacionamiento de vehículos.

En la planta baja, fácilmente accesibles desde el exterior, se ubicará un aula de Educación Especial con aseo adaptado, el gimnasio y los vestuarios, la biblioteca y la cafetería, así como los espacios que componen la zona de administración: despachos de dirección, jefatura de estudios, secretaría, orientación, despachos para las asociaciones de padres y madres del alumnado y del propio alumnado, la sala del profesorado, la secretaría y archivo, la conserjería y reprografía y un núcleo de aseos para el profesorado.

Fuera del horario docente

El edificio se diseñará de la forma más compacta posible, con el fin de optimizar recorridos, instalaciones y energía. La localización de las pistas exteriores, los aseos y vestuarios del gimnasio, así como de la biblioteca, harán posible su uso fuera del horario docente.

Este instituto ha sido reclamado por los vecinos de Los Bermejales desde principios de este siglo. Después de incluirse en el listado de proyectos de los gobiernos socialistas de la Junta durante décadas, fue retomado al llegar Cs a la Consejería de Educación. Una promesa que queda de nuevo en el dique seco en 2021 y que ahora ha sido retomada. Aún no hay fecha para su inauguración.