Aparecen muertos una docena de gansos en el Parque del Tamarguillo

Una docena de gansos comunes han aparecido muertos en la laguna del Parque del Tamarguillo, situado en la barriada de Alcosa, en Sevilla, según ha denunciado el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento. Las circunstancias que rodean el fallecimiento de estas aves todavía están bajo investigación, pero los primeros indicios apuntan a un posible acto vandálico, facilitado, según los socialistas, por la escasez de vigilancia y la falta de mantenimiento en los parques y jardines de Sevilla. El concejal Juan Tomás de Aragón ha declarado: "Es una muestra más de la mala gestión del gobierno de Sanz".

Este episodio se ha producido en un contexto de reiteradas incidencias en los parques urbanos de la ciudad. Precisamente, este pasado lunes distintas fuentes ciudadanas informaron de la aparición de aves muertas en un estanque del Parque de María Luisa. Estas denuncias públicas han generado una creciente inquietud sobre la protección de la fauna urbana y la gestión de los espacios verdes en Sevilla, especialmente durante los meses de más calor.

Denuncia del PSOE y petición de medidas inmediatas

El grupo municipal socialista ha mostrado su preocupación por la reiteración de episodios de mortandad en espacios verdes de la ciudad, expresando que es necesario reforzar la vigilancia y el cuidado del arbolado. "Los parques son patrimonio común de la ciudad y no pueden seguir siendo escenario de abandono ni de ataques contra la fauna", ha subrayado Juan Tomás de Aragón. Además, el concejal ha recordado que la laguna del Parque del Tamarguillo ya fue escenario a principios de este 2025 de otra mortandad masiva de peces, vinculada en aquella ocasión a deficiencias relacionadas con la calidad del agua y falta de mantenimiento responsable.

El edil socialista ha insistido en la situación actual del arbolado del parque, donde en las últimas semanas se han detectado numerosos árboles secos. Según Aragón, "¿Cómo es posible que con el doble de presupuesto para arbolado que hace dos años no se estén cuidando los parques?", lanzando así una crítica directa a la gestión y planificación del Gobierno municipal. El responsable del área ha señalado que estas problemáticas afectan no solo a la fauna, sino también al bienestar de los sevillanos que utilizan estos espacios a diario.

Reacciones a la situación de los parques públicos sevillanos

El suceso ha tenido eco entre numerosas entidades vecinales y colectivos ciudadanos, que a través de redes sociales y plataformas comunitarias reclaman más presencia de personal de vigilancia y una revisión integral del estado de estanques, lagunas y zonas verdes. Desde el Consejo de Participación Ciudadana de Sevilla se ha solicitado la inclusión de representantes vecinales en las futuras inspecciones de parques para aumentar la trasparencia y facilitar información a la ciudadanía.

Paralelamente, asociaciones como Ecologistas en Acción han advertido sobre posibles riesgos sanitarios derivados de la acumulación de animales muertos y del estado deficitario del agua en las lagunas urbanas. Según datos del colectivo, la falta de rotación hídrica y el incremento de residuos orgánicos podrían agravar futuros episodios de mortandad, especialmente en periodos de calor intenso.